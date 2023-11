In tara noastra, data de 16 noiembrie 2023 este dedicata celebrarii unui comportament sanatos, fara consum de tutun. Consumul de tutun este principala cauza de deces prevenibila in lume si este totodata si cea mai importanta cauza de deces in Uniunea Europeana (aproximativ 700.000 de decese anual), fiind si unul dintre cei mai importanti factori de risc pentru sanatate care poate fi evitat."Consumul de tutun este principala cauza evitabila a cancerului pulmonar, riscul acestuia fiind de 20-25 ... citeste toata stirea