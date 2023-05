In perioada 25-29 mai 2023, Florin Vasiloni, consulul general al Romaniei la Gyula, a participat la Bucuresti, la cea de-a VI-a editie a Festivalului "Aici-Acolo", cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (traditional sarbatorita in ultima duminica din luna maiaEuro"anul acesta pe 28 mai). Seful reprezentantei romanesti a primit cu aceasta ocazie, din partea d-lui Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in mod solemn, o diploma pentru promovarea valorilor ... citeste toata stirea