Un complex industrial cu o suprafata de 4.683 metri patrati si terenul intravilan aferent avand o suprafata de 14.966 mp, inscrise in C.F. 311510 situate in Zona Libera Curtici Arad - Platforma Curtici vor fi concesionate de Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Curtici Arad, prin licitatie publica, petru o perioada de 10, 20 sau 49 de ani."Licitatia pentru concesionare pe o perioada de 10 ani, 20 de ani si 49 de ani va avea loc in data de 28.08.2023, ora 12:00, la sediul Administratiei ... citeste toata stirea