Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat, joi, 26 septembrie, la sediul Guvernului, că s-a luat decizia, încă de ieri, de mobilizare a unor forţe suplimentare către judeţele cu risc din punctul de vedere al inundațiilor.

Aceste județe sunt Dolj, Giurgiu, Mehedinţi, Olt şi Teleorman.

Șeful DSU a precizat că a cerut autorităţilor locale să ia măsuri pentru informarea populaţiei cu privire la riscurile potenţiale şi pentru o eventuală evacuare.

Secretarul de stat a declarat că a avut deja o videoconferinţă cu toate comitetele pentru situaţii de urgenţă din judeţele care sunt limitrofe Dunării şi, în cadrul acesteia, neştiind încă informaţiile care se actualizează permanent şi luând în considerare un scenariu poate mai grav, a solicitat atunci mai multe măsuri.

Arafat a precizat că a solicitat prefecţilor şi comitetelor pentru situaţii de urgenţă identificarea persoanelor vulnerabile, cum sunt cele imobilizate sau cele cu dizabilităţi respectiv, luarea în considerare a evacuării acestora din timp, dacă se va impune.

Raed Arafat a mai spus că a cerut autorităţilor locale să ia măsuri pentru informarea populaţiei cu privire la riscurile potenţiale, precum şi pentru o eventuală evacuare în cazul în care situaţia o va impune. El s-a referit şi la informarea din timp a populaţiei, inclusiv prin mesaje Ro-Alert, cu mesaje clare şi informaţii concrete, mai ales în eventualitatea unor măsuri care trebuie să fie luate în timp foarte scurt şi colaborarea strânsă între reprezentanţii structurilor locale.

Secretarul de stat a anunţat activarea centrelor judeţene de conducere a intervenţiei la nivelul judeţelor unde sunt sub alertă.

”La acest moment suntem în aşteptare dacă se modifică ceva, dar probabil că nu se va modifica şi avem o cantitate gestionabilă pe cursul Dunării. Însă, în paralel, avem problema ploilor şi mâine o să aflăm mai exact care este situaţia, ce coduri vor intra, care sunt zonele probabil care vor fi afectate sâmbătă-seară, duminică până luni. Măsurile care le-am recomandat sunt măsuri care rămân valabile în cazul ploilor şi în cazul în care ne aşteptăm la apariţia unor inundaţii surpriză sau în unele zone care deja se ştie că sunt zone inundabile”, a declarat Arafat.

El a precizat că, dacă specialiștii de la Meteorologie şi de la Apele Române spun că există un risc major într-o anumită zonă, vor putea să ia măsurile necesare în zona respectivă.

”În acest sens, s-a luat decizia de ieri deja şi ordinul este pregătit şi a fost transmis în ţară, de mobilizare a unor forţe suplimentare către unele judeţe. Şi anume, forţele urmează să fie mobilizate din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Iaşi, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, către Olt se vor mobiliza unele forțe, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea şi Bucureşti, către judeţele care noi le luăm că sunt judeţe cu risc, adică Dolj, Giurgiu, Mehedinţi, Olt şi Teleorman”, a precizat Arafat.

Raed Arafat a spus că, în urma datelor care le vor primi mâine, vor ajusta cel mai probabil această mobilizare de forţe, astfel încât dacă apar judeţe care pot să aibă impact din cauza ploilor, să nu mai ia forţe de acolo ci din altă parte

”Vă reamintesc că mai avem mobilizate o mie de pompieri, o forţă de o mie de pompieri şi forţa de la Ministerul Apărării de 200 de militari, plus de la Jandarmerie şi Poliţie, încă la Galaţi, care activează. Iar schimbul celor de o mie se va întâmpla mâine dimineaţă, pentru încă o tură. Aşa că, la acest moment, ordinul de mobilizare prevede 330 de pompieri către judeţele în care ne aşteptam să fie probleme. Mâine vom ajusta măsurile noastre pe baza informaţiilor care le vom primi de la ANM, deci informaţiile actualizate. În seara asta va fi o videoconferinţă, pe care o va conduce domnul ministru Predoiu cu prefecturile din judeţele care sunt limitrofe Dunării, plus câteva judeţe în care ştim că este posibil să fie sub efectul ploilor abundente. Iar mâine, la ora 16, va fi încă o videoconferinţă, tot împreună cu domnul ministru Predoiu, unde vom stabili măsurile definitive pe baza informaţiilor care le primim mâine”, a anunţat Raed Arafat.

Potrit şefului DSU, ”toate judeţele, indiferent că sunt sub cod sau nu, au obligaţia permanent să se asigure că planurile lor sunt verificate, sunt aduse la zi iar legătura cu autorităţile locale este permanentă, iar acolo unde se intră sub cod că în aceste judeţe vor activa centrele judeţele şi comitetele locale şi se vor asigura că există permanenţă tot timpul la toate comunele, primăriile, la toate nivelurile autorităţilor locale în zonele care pot fi afectate, astfel încât să putem lucra împreună, nu numai prin RO-ALERT, dar şi prin mesaje date la nivelul autorităţilor locale”.

