Fostul număr unu WTA, în lacrimi la tribunal: "Am avut încredere în soțul meu"

Fosta jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario, care a câștigat 14 titluri de Grand Slam în cariera sa și a fost numărul unu WTA, este acum falită și judecată pentru fraudă.

Arantxa Sanchez Vicario este inculpată alături de fostul ei soț Josep Santacana, într-un proces de fraudă care a început marți.

Acuzată că a ascuns peste 8 milioane de dolari de fisc, fosta jucătoare de tenis riscă patru ani de închisoare și poate fi obligată să returneze milioane de euro.

Arantxa Sanchez Vicario s-a prezentat în lacrimi la tribunal. Ea a declarat că a avut încredere în fostul ei soț, de care a divorțat în 2019.

"Am făcut ceea ce mi-a spus să fac, pentru că sunt jucător de tenis, nu am cunoștințe despre active sau companii sau altceva. Am avut încredere în soțul meu", a declarat Sanchez Vicario.

Ea a mărturisit, de asemenea, că a plătit deja aproximativ 2,04 milioane de dolari băncii și s-a angajat să plătească băncii jumătate din venitul ei.

În 2012, Arantxa Sanchez Vicario a dezvăluit în memoriile sale, Arantxa Vamos! Memorii despre o luptă, o viață și o femeie, că își învinovățește părinții pentru că a pierdut aproximativ 60 de milioane de dolari din câștigurile din carieră.

