Strigătul de disperare al unui fost lider WTA: "Îmi cresc copiii cu ce îmi lasă prietenii. Greșeala mea a fost că m-am îndrăgostit"

Fosta jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario, care a câștigat 14 titluri de Grand Slam în cariera sa și a fost numărul unu WTA, este acum falită și judecată pentru fraudă.

Arantxa Sanchez Vicario este inculpată alături de fostul ei soț Josep Santacana, într-un proces de fraudă.

Acuzată că a ascuns bunurile pentru a nu restitui o datorie către banca din Luxemburg, fosta jucătoare de tenis riscă patru ani de închisoare și poate fi obligată să returneze milioane de euro.

Arantxa Sanchez Vicario a declarat că a avut încredere în fostul ei soț, de care a divorțat în 2019.

"Am făcut ceea ce mi-a spus să fac, pentru că sunt jucător de tenis, nu am cunoștințe despre active sau companii sau altceva. Am avut încredere în soțul meu", a declarat Sanchez Vicario.

Într-un interviu pentru El Pais, fostul lider WTA a detaliat:

„Sunt în stare să-mi întrețin copiii datorită banilor pe care mi-i lasă prietenii”, a spus ea.

„Cu asta mă descurc. Depun un efort economic brutal, pe care voi continua să-l fac toată viața”.

Sanchez Vicario predă acum tenis în Miami, SUA, și ocazional este comentator sportiv. Jumătate dintre veniturile ei se îndreaptă către Banca Luxemburg, ea plătind deja 2 milioane de dolari din cei 8 pe care îi datorează.

"Tot ce am câștigat din tenis, am făcut-o alergând mii de kilometri. Asta mă doare cel mai tare. Mi se pare total nedrept. Cu toții banii pe care i-am câștigat și să nu pot să am un trai decent. Greșeala mea a fost că m-am îndrăgostit. Am avut încredere în cel de lângă mine, în soțul meu, și el m-a trădat".

Ads