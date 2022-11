România a pierdut dramatic meciul cu Muntenegru de la Campionatul European de handbal feminin, scor 34-35, după un meci în care fetele noastre au fost dezavantajate clar de arbitraj.

Cele două austriece care au condus partida, Ana Vranes și Marlis Wenninger, nu sunt la prima abatere împotriva României. Acum patru ani, tot la Campionatul European, austricele au fost pe teren în victoria tricolorelor cu Spania, scor 27-25.

La finalul acelui meci, câștigat totuși, Crina Pintea a avut o ieșire la adresa arbitrelor.

"A fost foarte greu. Am luptat împotriva tuturor. Nimeni nu e de partea noastră. A fost o luptă grea, împotriva arbitrilor, bine că am trecut peste asta. Nu a fost deloc uşor. Bine că am fost unite şi am luptat până în ultima secundă", a spus atunci Crina Pintea la TVR.

La acest turneu final, Ana Vranes și Marlis Wenninger au arbitrat și meciul Muntenegru - Spania 30-23.

