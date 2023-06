O legendă a arbitrajului mondial vine la Timișoara, oraș în care s-a născut: „Un eveniment cu adevărat epocal!”

Arbitrul israelian Abraham Klein (89 de ani), născut la Timișoara în 1934 vine la Timișoara împreună cu 14 membri ai familiei sale - copii și nepoți. „Un eveniment cu adevărat epocal!”, a scris profesorul Marcel Tolcea, care va modera o întâlnire cu Abraham Klein la Universitatea de Vest.

„Va invitam peste exact o saptamana, vineri, 23 iunie, la doua intalniri cu domnul Abraham Klein. Cel mai titrat arbitru de fotbal provenit din Romania, cel care a arbitrat o finala de Campionat Mondial si l-a avut prieten pe Pele, vine la Timisoara, orasul sau de bastina. Nascut aici in 1934, face acum o calatorie in compania a 14 membri ai familiei sale - copii si nepoti. Ne vedem, in 23 iunie, la ora 11, la Universitatea de Vest si la ora 17 la Sinagoga Cetate. Discutia de la UVT va fi condusa de prof. dr. Marcel Tolcea . Vom avea parte si de surprize, asa ca sper sa ne vedem in numar cat mai mare cu aceste ocazii!”, a anunțat pe Facebook președintele Comunității Evreiești din Timișoara, Luciana Friedman.

Muzeul Fifa arăta într-o postare de pe pagina sa de Facebook că Abraham Klein este singurul arbitru israelian care a oficiat la un campionat mondial, participând, de fapt, în trei turnee de-a lungul carierei sale.

Într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, fostul arbitru a povestit cum a ajuns prieten cu Pele după ce i-a refuzat brazilianului un penalty. „Ulterior, el a declarat într-un interviu: "Când arbitrul e aproape, nu poți să te superi pe el". De atunci, am avut o relație apropiată cu el. Am devenit prieteni în Statele Unite, în a doua jumătate a anilor '70, când el juca la New York Cosmos, iar eu arbitram în campionatul nord-american. La una din cărțile mele, "Fluierul unui artist", Pelé mi-a scris prefața”, a declarat Abraham Klein pentru Gazeta Sporturilor.

