Scandal în Anglia. Momentul în care arbitrul lovește cu cotul un fotbalist de la Liverpool VIDEO

Unul din arbitrii de linie de la meciul FC Liverpool - Arsenal, care s-a disputat duminică în Premier League şi s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, l-a lovit cu cotul pe Andrew Robertson, fundaşul stânga al gazdelor.

Scena s-a petrecut la pauza meciului de pe Anfield, când arbitrul principal invitase cele două echipe să se îndrepte către cabine. Internaţionalul scoţian Andrew Robertson s-a apropiat de unul din cei doi tuşieri, Constantine Hatzidakis, pentru a-i spune ceva, probabil să protesteze pentru o decizie.

În momentul în care Robertson se apropie de arbitru, acesta ridică braţul şi, cu cotul, îi atinge gâtul jucătorului. Un reporter al Sky Sports, prezent la marginea terenului, a spus că, după incident, Robertson a exclamat: „Mi-a dat un cot în gât! Tuşierul tocmai mi-a dat un cot în gât!”

Meciul s-a reluat normal, după pauză, şi s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, dar, după partidă, organismul responsabil de arbitrajul profesionist din Anglia a indicat într-un comunicat de presă „că este la curent cu un incident în care a fost implicat arbitrul Constantine Hatzidakis şi fundaşul lui Liverpool, Andrew Robertson. Problema va fi studiată în detaliu”, scrie în comunicatul respectiv.

What's up with the linesman elbowing Robertson? 😂 pic.twitter.com/lZ5gcxhu8q