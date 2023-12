Un cunoscut arbitru român a ajuns la azil și are un picior amputat

Divorțat și cu doi copii plecați în străinătate, fostul arbitru clujean Dan Dragoș Crăciun, condamnat în trecut la trei ani de închisoare cu suspendare, se deplasează într-un scaun cu rotile, după ce i-a fost amputat piciorul drept.

În vârstă de 70 de ani, cel poreclit Doctorul, trăiește la un azil din Câmpia Turzii și crede că „nimic nu te omoară mai mult decât singurătatea”.

„Nimic nu te omoară mai mult decât singurătatea. Încerc să îmi mențin mintea trează și, pe cât posibil, și forma fizică. Mai predau pe la școlile de asistenți medicali, am scris și redactat un caiet de practică medicală. Ceea ce am făcut nu se uită, doar am predat anatomia timp de 15 ani.

Am rutina mea zilnică. Mă trezesc în fiecare dimineață la ora 05:00. Depinde de doamnele infirmiere, care vin să mă ajute, apoi îmi spun răgăciunile. Și îmi încep antrenamentele, de la care nu abdic nicio zi.

Fac câte 1.000 de ridicări cu greutăți, apoi nu există zi să nu fac 5-6 kilometri, am și program de kinetoterapie. Îmi mai spun rugăciunile, mai stau un pic la soare și, obligatoriu, mă întind o oră, două, la amiază”, a mărturisit Dan Dragoș Crăciun în cartea „Fotbal minut cu minut” scrisă de Ovidiu Blag, conform prosport.ro.

„Am intrat la Medicină cu 9,94. Am terminat facultatea cu 10. Eram medic specialist, arbitru FIFA, președinte la Comisia Antidoping, medic la loturile naționale de juniori. Eram respectat și invitat peste tot. Plastic, aș exprima așa: până în 2012, parcă am urcat pe Vârful Omul, familial, profesional, material. Și mă îndreptam spre Everest, cum ar veni. După 2012, am căzut în Marea Neagră”, a mai afirmat Dan Dragoș Crăciun.