Scene șocante în meciul românului Moruțan. Președintele l-a lovit pe arbitru cu pumnul în față VIDEO

Preşedintele clubului turc Ankaragucu din Super Lig a lovit cu pumnul în faţă un arbitru după ce a intrat pe teren în urma remizei echipei sale cu Rizespor, scor 1-1. Olimpiu Moruţan a marcat pentru Ankaragucu.

După fluierul final, Halil Umut Meler a fost confruntat de un Faruk Koca vizibil furios, care l-a lovit cu pumnul pe oficial, conform imaginilor surprinse de camerele de luat vederi.

Meler a căzut la pământ şi apoi a fost lovit cu piciorul de o altă persoană în timp ce căuta să-şi protejeze faţa. După ce a fost dus de acolo, a fost văzut având ochiul stâng umflat.

BeIN Sports, difuzorul oficial al Super Lig, a relatat la scurt timp după incident că Federaţia de Fotbal din Turcia a decis să organizeze o şedinţă extraordinară.

Olimpiu Moruţan a deschis scorul în minutul 14, gazdele de la Ankaragucu rămânând în 10 oameni după eliminarea lui Ali Sowe în repriza a doua.

Emirhan Topcu a fost şi el eliminat la Rizespor în minutul 90+5, deşi oaspeţii au reuşit o egalare în ultimul moment prin Adolfo Gaich, în 90+7.

Atacul a fost condamnat de ministrul Tineretului şi Sportului, Osman Askin Bak.

Bak, postând pe X, a scris: "Condamn cu fermitate atacul asupra arbitrului Halil Umut Meler, la finalul meciului MKE Ankaragucu-Caykur Rizespor. Nu vrem să vedem pe terenurile noastre astfel de imagini, care nu se potrivesc cu spiritul sportului şi al fotbalului turc'.

Koca, în vârstă de 59 de ani, este preşedintele lui Ankaragucu din 2021. El a primit premiul Fair Play în octombrie 2022.

🚨‼️ After a Turkish Süper Lig match between Ankaragücü-Rizespor, referee Halil Umut Meler was punched in the face after the game.

He was also repeatedly kicked whilst on the floor and sustained heavy injuries to his eye. pic.twitter.com/F29vKGO5tY