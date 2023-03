Scene hilare la un meci de fotbal. Arbitrul a anulat golul după ce a văzut reluarea pe telefonul mobil

Un arbitru a anulat un gol la un meci din a doua ligă din Egipt, vineri, după ce s-a uitat la reluarea fazei pe un telefon mobil.

Deoarece la partidele de eşalon secund nu există sistemul VAR, arbitrul Mohamed Farouk a folosit telefonul unei persoane din public în timpul meciului dintre Suez şi Al-Nasr.

Al-Nasr a crezut că a înscris un gol egalizator, dar gazdele au protestat, susţinând că a fost henţ. După ce a urmărit un timp faza pe telefonul mobil, arbitrul a decis să anuleze golul.

Meciul a avut 15 minute de prelungire şi Suez s-a impus cu scorul de 3-1.

Arbitrul a părăsit terenul sub protecţia poliţiei, în timp ce jucătorii şi oficialii de la Al-Nasr protestau. Al-Nasr a ameninţat că îl va acţiona în instanţă pe arbitru, deoaarece acesta a încălcat regulile.

