Este oficial. ArcelorMittal suspendă activitatea la Hunedoara pe perioadă nedeterminată. 500 de oameni trimiși în șomaj tehnic

Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara a anunțat oficial marți, 2 septembrie, că își suspendă producția pe perioadă nedeterminată. Reprezentanții companiei au declarat că angajații vor sta în șomaj tehnic pe aceeași perioadă nedeterminată.

„ArcelorMittal confirmă intenția de a suspenda producția la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie”, a anunțat compania la Bursa de Valori București.

Conform reprezentanților ArcelorMittal, decizia este motivată prin „evaluarea continuă a companiei cu privire la deteriorarea pieței, care continuă să fie modelată de costuri persistent ridicate ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat și intensificarea presiunii concurențiale din partea importurilor”.

„Acești factori au avut un impact semnificativ asupra capacității fabricii de a rămâne competitivă pe piețele interne, europene și internaționale. Registrul de comenzi a înregistrat o scădere accentuată, cu volume în scădere cu aproape 60% față de 2024, ceea ce întărește și mai mult necesitatea acestei pauze prelungite.

Această măsură este luată în considerare ca parte a unui efort amplu de a gestiona situația în evoluție în mod responsabil și de a atenua impactul financiar asupra angajaților. ArcelorMittal își menține angajamentul de a monitoriza îndeaproape evoluțiile pieței și își va reevalua poziția pe măsură ce contextul evoluează. ArcelorMittal va începe imediat discuțiile cu partenerii sociali”, au mai spus reprezentanții ArcelorMittal.

Ads

Muncitorii de la combinat știau deja că vor intra în șomaj tehnic.

„Am fost înștiințați de conducere despre trimiterea în șomaj tehnic a angajaților, începând din 5 septembrie până la finalul lunii. Lipsa comenzilor, dar și prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri. Angajații vor primi 75 la sută din salariul de încadrare”, a declarat Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara.

Oamenii speră că e doar ceva temporar.

„Am înțeles că vor face rost de comenzi și lucrurile se vor îndrepta. Principala cauză este lipsa comenzilor; dacă în lume nu se construiesc poduri, nu se construiesc hale, e o nebunie în lumea asta în care trăim. Vedeți că americanii pun tot felul de taxe, China, Turcia vin peste Europa cu tot felul de produse. Și, deocamdată, problema este lipsa comenzilor. Într-adevăr, și problema prețului energiei e importantă, deocamdată, însă, dacă facem rost de comenzi, vom porni fabrica”, a mai spus Bordean.

Salariații combinatului din Hunedoara au mai trecut printr-o perioadă de șomaj tehnic, cauzată de dificultățile economice reclamate de companie, la începutul anului 2025.

Ads