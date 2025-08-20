La mii de kilometri în nordul Arcticii, la bordul singurei nave de cercetare a NATO, NRV Alliance, o echipă de oameni de știință urmărește cu atenție datele care se derulează pe ecrane. Zgomotul constant al echipamentelor este întrerupt doar de semnalele sonore care indică prezența unor posibile obiecte subacvatice.

Pentru ochiul neavizat, aceste semnale nu par să însemne mare lucru. Dar pentru oamenii de știință din NATO aflați la bord, ele reprezintă cheia înțelegerii unui mediu aflat într-o transformare accelerată: Oceanul Arctic. Iar această transformare ar putea schimba fundamental modul în care Alianța detectează amenințările invizibile de sub valuri – printre ele, submarinele rusești, renumite pentru capacitatea lor de a scăpa de sub supraveghere.

Schimbarea mediului în Arctica

Topirea gheții marine, creșterea temperaturilor și pătrunderea apelor mai calde și mai puțin sărate din Atlantic afectează profund propagarea sunetului sub apă. Aceste modificări complică și mai mult deja dificila sarcină de a localiza submarine.

„Ceea ce era odinioară o ”pustietate înghețată” este acum, în anumite perioade din an, o întindere de apă liberă”, explică profesorul Klaus Dodds de la Royal Holloway, Universitatea din Londra. „Este un ocean aflat în plină schimbare de stare.”

Această schimbare face parte dintr-un context strategic mai amplu: pe măsură ce gheața se retrage, zona devine mai accesibilă pentru activitate militară, comerț și rivalități geopolitice.

Cum răspunde NATO

În cadrul unei misiuni desfășurate în iulie, oamenii de știință de la bordul navei Alliance au lansat geamanduri echipate cu hidrofoane – microfoane subacvatice care captează semnale acustice. Scopul este de a înțelege mai bine cum se propagă sunetul în noile condiții și cum pot fi detectate submarinele aflate sub gheață.

„Putem construi toată tehnologia din lume”, afirmă dr. Gaultier Real, coordonatorul științific al expediției. „Dar dacă nu înțelegem mediul în care o folosim, ne scapă ceva esențial.”

Datele colectate vor contribui la realizarea unor modele acustice care pot fi utilizate în operațiuni militare – atât pentru a urmări submarinele rusești, cât și pentru a masca propriile nave ale NATO.

Submarinele rusești: o provocare continuă

Pentru Rusia, prezența în Arctica este esențială. Aproximativ 50% din țărmurile arctice îi aparțin, iar Peninsula Kola găzduiește baza Flotei de Nord – una dintre cele mai importante componente ale strategiei nucleare ruse.

Submarinele rusești, în special cele nucleare, sunt capabile să opereze sub stratul de gheață, oferindu-le un avantaj considerabil în ceea ce privește discreția și surpriza strategică. Unele dintre aceste submarine sunt echipate cu rachete capabile să fie lansate de sub calota glaciară, inclusiv din apropierea Polului Nord.

„Este extrem de greu să detectezi un submarin ascuns sub gheață”, explică Katarzyna Zysk, expert în relații internaționale la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare. „Iar pentru Rusia, acest mod de operare reprezintă o strategie familiară.”

O zonă de interes global

Dar Arctica nu este importantă doar pentru Rusia. Celelalte state arctice – inclusiv SUA, Canada și Norvegia – membre NATO, au un interes strategic din ce în ce mai accentuat față de regiune. În plus, China și-a declarat interesul pentru zonă, autointitulându-se „stat aproape arctic”.

Motivul? Arctica oferă nu doar poziție militară avantajoasă, ci și resurse naturale vaste. Estimările ruse indică rezerve de peste 85 de trilioane de metri cubi de gaze naturale și peste 17 miliarde de tone de petrol în platoul continental arctic.

„Arctica este considerată viitorul economic al Rusiei”, spune Zysk. Iar schimbările climatice deschid noi rute comerciale și economice – cu posibile implicații militare.

Cursa militară în Arctica

În ultimele decenii, Rusia a investit semnificativ în infrastructura sa militară arctică. Potrivit unei analize a Fundației Simons din Canada, Rusia deține 32 din cele 69 de baze militare cu activitate permanentă din regiune. Statele Unite au 10, iar Norvegia – 15.

Moscova a reactivat baze din perioada Războiului Rece, a instalat sisteme radar de avertizare timpurie și a desfășurat tehnologii avansate, inclusiv torpile nucleare și rachete cu rază lungă de acțiune.

„Este o acumulare de forță pe care trebuie să o monitorizăm cu atenție”, avertizează generalul (r) Glen VanHerck, fost comandant al NORAD. „Nu e cazul să intrăm în panică, dar trebuie să înțelegem intențiile din spatele acestei desfășurări.”

Este NATO pregătită?

Oficiali actuali și foști ai NATO recunosc că Alianța nu are aceeași experiență ca Rusia în operarea în medii arctice. Flota rusă de spărgătoare de gheață, de exemplu, este mult mai numeroasă decât cea a oricărui stat membru NATO.

În ciuda exercițiilor periodice, precum Dynamic Mongoose sau manevrele americane ICEX, capacitățile NATO în războiul antisubmarin rămân limitate. Norvegia, Marea Britanie și Germania au investit în avioane de patrulare P-8 Poseidon, iar Norvegia a intensificat zborurile de supraveghere în jurul arhipelagului Svalbard.

„Avem puține platforme disponibile. Avem nevoie de cooperare internațională și investiții urgente”, avertizează generalul norvegian Gjert Lage Dyndal. „Capacitățile de război antisubmarin sunt insuficiente.”

Deși nimeni nu dorește un conflict în Arctica, competiția strategică este tot mai evidentă. Sub presiunea schimbărilor climatice și a intereselor economice și militare în creștere, regiunea se transformă dintr-un teritoriu izolat într-un potențial punct fierbinte geopolitic.

„Este foarte liniște… până nu mai e”, spune generalul Dyndal. Iar în această liniște, NATO își pregătește următoarea mișcare.

