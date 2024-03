Bărbatul care a stârnit furia musulmanilor prin arderea Coranului a părăsit Suedia. ”Protecția drepturilor omului - o mare minciună” VIDEO

Un refugiat irakian în Suedia, Salwan Momika, care a declanşat anul trecut un val de indignare profanând Coranul, anunţă miercuri că a părăsit această ţară şi că se mută în Norvegia, după ce autorităţile suedeze i-au revocat permisul de şedere.

Salwan Momika, un creştin irakian care a ars în mai multe rânduri Coranul în vara lui 2023, în Suedia, declară AFP că a sosit în Norvegia unde vrea să ceară azil.

”Am părăsit Suedia din cauza persecuţiilor la care am fost supus de către instituţii guvernamentale”, explică el în acest mesaj.

Profanările sale au declanşat manifestaţii şi condamnări în numeroase ţări musulmane.

În Irak, manifestanţi au atacat Ambasada Suediei la Bagdad, în două rânduri, în iulie, declanşând un incendiu în incintă la a doua manifestaţie.

Guvernul suedez a condamnat profanările Coranului, însă a subliniat importanţa legilor cu privire la libertatea de întrunire şi de exprimare pe teritoriul suedez.

Serviciile de informaţii suedeze au ridicat în august nivelul alertei teroriste la nivelul patru pe o cară de cinci, în urma unor manifestaţii în străinătate, apreciind că Suedia a devenit o ”ţintă prioritară”.

Agenţia suedeză a Migraţiilor i-a revocat permisul de şedere lui Salwan Momika, în octombrie, invocând informaţii false în cererea iniţială a acestuia, însă i-a acordat un permis temporar, din cauză că nu-l poate expulza în Irak.

Cu o lună mai înainte, Irakul a cerut extrădarea acestuia, din cauza profanărilor Coranului.

