Garda de Mediu a găsit trei tone de anvelope uzate la Sintești FOTO Facebook /Garda de Mediu Ilfov

Aproximativ trei tone de anvelope uzate, abandonate, au fost descoperite de către comisarii de la Garda de Mediu Ilfov, care au făcut un control la Sintești, localitatea situată în apropiere de București recunoscută pentru arderile ilegale de deșeuri care poluează grav zona. Potrivit instituției, deșeurile erau, cel mai probabil, pregătite pentru a fi arse.

Noua acțiune de control de la Sintești, în comuna Vidra, al cărei scop a fost combaterea arderilor ilegale de deșeuri, s-a desfășurat miercuri, 18 noiembrie, la controale participând comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, împreună cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei.

„Echipele de control au identificat aproximativ 3 tone de anvelope uzate, abandonate pe terenuri virane și pregătite pentru o potențială incendiere. Pentru prevenirea poluării și eliminarea riscurilor asupra sănătății populației, comisarii de mediu au dispus Primăriei Vidra măsura ridicării imediate a anvelopelor și predării acestora către operatori economici autorizați, în vederea eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației”, informează, joi, Garda de Mediu Ilfov.

Comisarii de mediu au aplicat amenzi în valoare de 45.000 de lei persoanelor fizice care dețineau și păstrau deșeuri reciclabile în spații neautorizate.

Garda de Mediu anunță că va continua controalele în Ilfov pentru a descuraja gestionarea ilegală a deșeurilor și arderile necontrolate.

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