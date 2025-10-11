O femeie a fost surprinsă de jandarmi în timp ce ardea deșeuri pe câmp, în apropierea unei magistrale de gaz. A primit o amendă uriașă

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 07:59
304 citiri
Deșeuri - FOTO Pexels

O femeie care a dat foc la saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede pe un câmp din Bistriţa, în apropierea unei magistrale de gaz, a fost amendată cu 30.000 de lei de către jandarmi.

”Jandarmii din cadrul Detaşamentului 1 Mobil Bistriţa au intervenit, vineri seară, pe strada Drumul Cetăţii din municipiul Bistriţa, după ce au fost sesizaţi cu privire la faptul ca o persoană a aprins un foc în aer liber. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că o femeie în vârstă de 57 de ani a incendiat mai multe deşeuri, printre care saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede, care au degajat un fum dens deasupra zonei”, a transmis, sâmbătă, 11 octombrie, Jandarmeria Română.

Jandarmii au considerat că situaţia a fost cu atât mai periculoasă cu cât locul în care a fost aprins focul se afla în imediata apropiere a unei magistrale de gaz.

Femeia a fost amendată cu 30.000 de lei.

”Jandarmeria Bistriţa-Năsăud reaminteşte cetăţenilor că arderea deşeurilor în spaţii deschise este strict interzisă şi se sancţionează conform legii. Astfel de fapte pot pune în pericol mediul, sănătatea populaţiei şi pot genera situaţii cu consecinţe grave asupra siguranţei publice”, au mai transmis jandarmii.

#ardere deseuri, #conducta gaze, #deseuri, #Jandarmeria Romana, #amenda , #deseuri
