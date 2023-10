De necrezut! Turneul Campioanelor stă să înceapă într-un ”dezastru”. Cum arată arena FOTO

Turneul Campioanelor 2023, tradiționala competiție de final de an în WTA, se va desfășura începând de duminică, 29 octombrie, la Cancun, în Mexic.

Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Cori Gauff, Elena Rîbakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova și Maria Sakkari sunt cele 8 tenismene care se vor confrunta săptămâna viitoare în ultimul turneu major al anului.

Din păcate, așa cum se poate vedea din imaginile apărute pe rețelele sociale, arena din Cancun e departe de pretențiile unei asemenea ocazii, lucrările de amenajare fiind în toi cu doar câteva zile înainte de start.

