În dosarul în care este cercetat pentru exploatarea sexuală a 34 de femei, Tribunalul Bucureşti a decis să înlocuiască arestul la domiciliu cu controlul judiciar în cazul lui Andrew Tate.

Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi contestată în 48 de ore de la comunicare. Reprezentanţii fraţilor Tate consideră că această decizie a magistraţilor ”evidenţiază angajamentul sistemului judiciar românesc faţă de echitate şi transparenţă”.

Tribunalul Bucureşti a respins, marţi, 14 ianuarie, propunerea de prelungire a arestului la domiciliu pentru Andrew Tate.

”În temeiul art.222 alin.7 Cod.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestului la domiciliu luate faţă de inculpatul Tate III Emory Andrew, formulată la data de 09.01.2025 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de combatere a criminalităţii organizate, în dosarul nr. 2557/D/P/2023”, a decis Tribunalul Bucureşti.

Instanţa a hotărât ca Andrew Tate să fie cercetat sub control judiciar.

Decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Reprezentanţii fraţilor Tate au declarat că această decizie îi oferă lui Andrew libertatea de a călători pe teritoriul României.

”Într-o decizie juridică crucială, instanţele româneşti au hotărât astăzi ridicarea arestului la domiciliu impus lui Andrew Emory Tate, înlocuindu-l cu control judiciar. Această hotărâre marchează un pas decisiv, oferindu-i lui Andrew libertatea de a călători pe teritoriul României, respectând condiţiile legale impuse. Aceasta vine la doar o lună după ce judecătorul a refuzat să trimită primul dosar în instanţă, determinând întoarcerea acestuia către DIICOT din cauza multiplelor nereguli constatate de judecatori in dosar”, a transmis echipa fraţilor Tate.

Reprezentanţii celor doi fraţi au mai afirmat că Andrew Tate va coopera în continuare şi va respecta justiţia.

”Odată în plus, această decizie evidenţiază angajamentul sistemului judiciar românesc faţă de echitate şi transparenţă, demonstrând dedicaţia sa pentru respectarea procesului echitabil şi a statului de drept. Salutăm acest rezultat ca pe o reflecţie a progreselor realizate în cadrul legal din România. Andrew Tate şi echipa sa rămân dedicaţi cooperării totale şi respectarii justiţiei”, a mai afirmat echipa fraţilor Tate.

Vrea despăgubiri

Într-o postare pe rețeaua X, Andrew Tate susține că va cere despăgubiri statului român în valoare de 300 de milioane de euro.

"Haha, v-am spus eu. Mass-media vă pregătește acum mintea... (pentru ce urmează - n.r.)

Totul atârnă de un fir.

S-a terminat.

Cea mai mare despăgubire.

300 de milioane de euro compensație din partea României și un contract cu Netflix.

Viața mea e ca un film, frate!", a scris Tate pe X.

