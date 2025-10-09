Monstru capturat. Unde se ascundea tânărul care a violat și a drogat o minoră, pe un câmp din Cluj

Autor: Dan Stan
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 15:59
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un tănăr de 26 de ani, care era urmărit internaţional pentru că se sustrăgea executării pedepsei de 5 ani de închisoare pentru viol, a fost găsit în Spania. El se află în custodia autorităţilor judiciare spaniole, urmând să fie supus procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său. În 2020, a dus o fată minoră pe un câmp din Cluj, i-a dat o pastilă cu efecte psihoactive şi a violat-o.

„La data de 8 octombrie 2025, în urma activităţilor operative realizate de către poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale – Serviciul Urmăriri, împreună cu cei ai Serviciului de Investigaţii Criminale – Compartimentul Urmăriri din Cluj, a fost arestat, pe teritoriul Spaniei – regiunea Cuenca, un bărbat, de 26 de ani, urmărit naţional şi internaţional, condamnat de către Judecătoria Cluj – Napoca la executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de viol”, anunţă, joi, Poliţia Română.

Cum s-a desfășurat episodul șocant

Instituţia precizează că, în noaptea de 29 spre 30 iunie 2020, împreună cu alte două persoane, tânărul a dus o minoră în zona unui câmp, din municipiul Cluj-Napoca, i-ar fi oferit acesteia o pastilă cu efecte psihoactive şi, prin constrângere şi exercitare de violenţă fizică asupra ei, ar fi determinat-o să întreţină raporturi sexuale.

„Poliţiştii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. au declanşat o operaţiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităţii de urmăriri din cadrul Poliţiei Naţionale a Regatului Spaniei, persoana fiind arestată ieri, 8 octombrie, în vederea predării către autorităţile judiciare române.

În prezent, bărbatul de 26 de ani se află în custodia autorităţilor judiciare spaniole, urmând să fie supus procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său”, a mai transmis sursa citată.

Cooperarea internaţională a fost realizată prin Biroul Sirene România din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – I.G.P.R.

