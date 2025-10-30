Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați. Împotriva companiilor a început urmărirea penală

Trei persoane au fost arestate preventiv, iar două firme sunt cercetate penal în dosarul exploziei din Rahova, soldate cu trei morți și 15 răniți. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București acuză angajați ai Distrigaz și ai unei firme private că nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind verificarea și remedierea unei scurgeri de gaze, fapt ce ar fi dus la producerea deflagrației.

Ar fi vorba despre un angajat la Distrigaz și doi ai firmei private care au intervenit ulterior. Față de ei s-a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, după ce anterior au fost reținuți pentru 24 de ore, arată Stirile ProTV.

Ancheta a stabilit că, în zilele de 16–17 octombrie 2025, angajații celor două companii nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind identificarea și remedierea unui defect la sistemul de alimentare cu gaze al imobilului de pe strada Vicina, Sector 5, fapt ce a permis acumularea gazelor și producerea deflagrației.

Comunicatul Parchetului

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze şi nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor.

„În sarcina persoanei fizice, angajat al operatorului de distribuție, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate.

Acuzația adusă operatorului autorizat ANRE, precum și a inculpaților angajați ai societății, privește faptul că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale.

În fine, s-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 - 17.10.2025, ora 08:44, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Investigațiile sunt derulate de Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul Omoruri și Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul DGPMB.

