Tentativă de puci la Moscova? Militari arestați, iar unitatea Dzerjinski, „elita” Gărzii Ruse, înaintează spre centrul capitalei

Serviciile de informații au anunțat în după-amiaza zilei de sâmbătă, 8 octombrie, numeroase arestări ale personalului militar la Moscova. Toate unitățile militare din perimetrul capitalei Rusiei au fost puse în alertă maximă.

UPDATE 18.55 Toate ieșirile din Moscova ar fi fost blocate de forțe armate în jurul orei 18.00, raportează surse independente. Serviciile de navigație arată ambuteiaje mari pe șoselele de la periferia capitalei Rusiei.

Every exit from Moscow Central has been blocked now. pic.twitter.com/kU2OYuniFu