Poliția a reținut mii de persoane, duminică, 6 martie, în timpul protestelor din Rusia. Iar manifestațiile au loc în 49 de orașe.

Deși protestele au devenit din ce în ce mai restrânse în ultimii ani, mitinguri au avut loc în toată Rusia de la invazia Ucrainei, anunță o organizație pentru drepturile omului, OVO-Info, citat de BBC.

O purtătoare de cuvânt a poliției a declarat că 1.700 de persoane au fost reținute la Moscova după ce aproximativ 2.500 de oameni au participat la un „protest neautorizat”, în timp ce 750 au fost reținute la un miting mai mic de aproximativ 1.500 de persoane în al doilea oraș ca mărime din Sankt Petersburg, au informat agențiile de presă ruse.

Peste 11.000 de persoane au fost reținute de la începutul războiului în urmă cu 11 zile, a transmis sursa OVD-Info.

„Șuruburile sunt strânse complet – în esență asistăm la cenzură militară”, a declarat Maria Kuznetsova, purtătoarea de cuvânt a organizației, agenției de presă Reuters din Tbilisi, Georgia.

„Astăzi asistăm la proteste destul de mari – chiar și în orașele din Siberia, unde am văzut doar rar un asemenea număr de arestări”.

Sute de persoane au fost reținute la demonstrații din orașul siberian Novosibirsk și în Ekaterinburg din Urali.

This is how people are detained at anti-war rallies in #Russia pic.twitter.com/CtC6KrSK8j — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Poliția a folosit arme cu electroșocuri asupra protestatarilor. Pe Telegram sunt postate fotografii și videoclipuri ale martorilor care arată polițiștii care băteau protestatarii cu bastoanele și demonstranții.

Memorial, cel mai important grup pentru apărarea drepturile omului din Rusia, a declarat că unul dintre activiștii săi de seamă, Oleg Orlov, a fost reținut în piața Manejnaia din Moscova în timp ce ținea o pancartă.

Svetlana Ganușkina, o militantă pentru drepturile omului în vârstă de 80 de ani, care a fost nominalizată la Premiului Nobel, a fost reținută la Moscova.

Several punishers for one girl at once pic.twitter.com/tRXuZD49rn — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

La începutul acestei săptămâni, Alexei Navalni - care este în închisoare pentru acuzații de fraudă - a cerut demonstrații zilnice împotriva invaziei, declarând că Rusia nu ar trebui să fie o ”națiune a lașilor înspăimântați”.

Cu toate acestea, o serie de legi noi au îngreunat protestele în Rusia în ultimii ani, spun grupurile care militează pentru drepturile omului.

„Deși legislația rusă evită utilizarea în mod explicit a termenilor precum „permis” sau „interdicție”... ea impune efectiv organizatorilor să solicite autorizație pentru întrunirile lor”, spune Amnesty International.

Protestele nu au avut loc doar în Rusia duminică, ci în întreaga lume. În Kazahstan - un aliat al Moscovei - a fost permis un miting pentru pace la Almaty, la care au participat aproximativ 2.000 de persoane.

One more video from #Kherson, south #Ukraine, where local residents are holding a protest rally against the #Russia|n invaders who occupied the city several days ago. Extraordinary defiance of ordinary Ukrainians!!! pic.twitter.com/YrtYJfCDb2 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 5, 2022

La Bruxelles, protestatarii împotriva războiului au ieșit și ei în stradă.

Și sâmbătă au avut loc proteste chiar și în orașul ucrainean Herson - care este ocupat de forțele ruse.

