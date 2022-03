În mai multe orașe ale Rusiei au loc astăzi, 13 martie, proteste legate de invazia din Ucraina.

Poliția face arestări, iar jurnaliștii au fost avertizați să nu se apropie de autobuzele cu persoane arestate.

Potrivit ovd.info, la Moscova au fost arestate, până acum, 10 persoane.

Iar Novaya Gazeta menționează că unii polițiști care lucrează la Moscova au lipită litera Z pe cască. De asemenea, poliția îi avertizează pe jurnaliști să nu se apropie de autobuzele cu arestați la mai puțin de 20 de metri.

They may be out of the headlines but Russia-wide protests against the war haven’t stopped. Neither have the arrests. This is Yekaterinburg today - peaceful rallies already happening in multiple Siberian cities, and soon beginning in Moscow and St Petersburg. pic.twitter.com/EXR0Lz1647