Peste 4.000 de opozanți ruși au fost arestați de la începutul războiului din Ucraina. Miliardarul Mihail Hodorkovski îndeamnă la proteste în stradă VIDEO

Protestele antirăzboi au continuat în Rusia, duminică, 27 februarie, în 44 de oraşe. Peste 900 de protestatari au fost arestați, ceea ce ridică la 4.000 totalul persoanelor reţinute de la începutul invaziei ruse în Ucraina la 24 februarie.

Manifestaţiile de duminică au coincis cu împlinirea a şapte ani de la uciderea politicianului de opoziţie Boris Nemţov. Unele dintre arestările operate de forţele de ordine ruse duminică au avut loc la un memorial improvizat pe un pod din apropierea Kremlinului, în locul unde a fost asasinat Nemţov, a indicat un martor.

Violent clashes with the police in #Russia ! pic.twitter.com/REYwUuLr3T

Grupul OVD-Info monitorizează de ani de zile reprimarea opoziţiei ruse de către autorităţi.

Oligarhul Mihail Hodorkovski, unul din cei mai bogați afaceriști din Rusia, fost președinte al grupului petrolier Iukos, a îndemnat populația, printr-un mesaj video, să iasă în stradă și să protesteze împotriva regimului lui Putin.

Mikhail Khodorkovsky urged people to take to the streets pic.twitter.com/n7gNzHfrMv