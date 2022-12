Imagini senzaționale filmate cu drona: ce s-a întâmplat la Buenos Aires după victoria din finala Mondialului VIDEO

Argentina este pentru a treia oară campioană mondială la fotbal.

După succesele din 1978 și 1986, argentinienii reușesc să câștige încă o dată trofeul mult visat.

În Buenos Aires și pe străzile tuturor orașelor din Argentina a fost sărbătoare. Milioane de oameni au celebrat victoria naționalei lui Messi în fața Franței, după loviturile de departajare.

La Buenos Aires, lumea s-a strâns la deja obișnuitul loc de întâlnire, în centru, la obelisc.

Imaginile filmate din dronă ne arată cum suporterii stau pe semafoare sau pe stâlpurile de iluminat, celebrând succesul bianco - celeste.

