Cum s-a descurcat Argentina cu Leo Messi pe banca de rezerve. Noul căpitan a fost decisiv VIDEO

Mijlocaşul Angel Di Maria a marcat unicul gol al victoriei Argentinei cu 1-0 în faţa Ecuadorului, duminică, într-un meci amical disputat la Chicago, în vederea pregătirii pentru Copa America.

Jucătorul de la Benfica, care a fost numit căpitan pentru acest meci, cu Lionel Messi pe banca de rezerve, a marcat al 31-lea său gol internaţional în minutul 40.

Messi a intrat pe teren în minutul 56, chiar în locul lui Di Maria, preluând și banderola de căpitan.

Meciul de duminică de la Chicago a fost unul dintre cele două amicale pe care Argentina le are programate înainte de a începe apărarea titlului la Copa America împotriva Canadei, la Atlanta, pe 20 iunie.

Campioana mondială în exerciţiu înfruntă, vineri, Guatemala, la Landover, Maryland, pentru a-şi completa pregătirile pentru competiţia, care anul acesta se va desfăşura în Statele Unite cu participarea echipelor din CONCACAF.

