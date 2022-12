Ce s-a întâmplat pe străzile din Argentina după calificarea naționalei în finala Camionatului Mondial VIDEO

Reprezentativa Argentinei a devenit prima finalistă a Cupei Mondiale din Qatar, după ce a învins în semifinale, marţi seară, la Lusail, selecţionata Croaţiei, scor 3-0. Argentinienii vor juca în finală cu echipa câştigătoare a meciului Franţa – Maroc.

Pe Stadionul Lusail, Argentina a deschis scorul în minutul 33, după un penalti acordat pentru contactul dintre Livakovic şi Julian Alvarez. A transformat Messi, impecabil, pentru 1-0. În minutul 38, Messi i-a pasat lui Julian Alvarez care nu a putu fi oprit în drumul spre gol de Brozovic, Sosa sau Juranovic şi a fost 2-0 la pauză. Al treilea gol al meciului a fost marcat de Julian Alvarez, în minutul 69, după ce Messi l-a ridiculizat pe Gvardiol şi a pasat direct în faţa porţii.

S-a terminat 3-0 pentru Argentina, care se află la a şasea finală de Cupă Mondială din istorie, din care a câştigat două, în 1978 şi 1986.

Pe străzile din Buenos Aires și din alte mari orașe argentiniene a fost nebunie. Sute de mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a vedea meciul și apoi a sărbători.

The streets of Buenos Aires were booming when Argentina secured their spot in the World Cup Final!🎉

