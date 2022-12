Imaginea serii după Argentina - Olanda: sud-americanii le-au râs în față rivalilor FOTO

Echipa naţională a Argentinei a învins vineri seara, la lovituri de departajare, scor 2-2 (4-3), naţionala Ţărilor de Jos şi s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar.

Golurile Argentinei au fost înscrise de Nahuel Molina, în minutul 35, dintr-o pasă a lui Lionel Messi, şi de Messi, în minutul 73, din penalti.

Naţionala Ţărilor de Jos a revenit în joc prin golurile marcate de un jucător intrat pe teren în minutul 78, Wout Weghorst. Mai întâi a redus din diferenţă în minutul 83, apoi a egalat la ultima fază a meciului, în minutul 90+11, după o lovitură liberă executată de Koopmeiners.

La loviturile de departajare portarul argentinian Martinez a parat primele două execuţii ale olandezilor, Van Dijk şi Berghuis. Argentinienii au marcat prin Messi, Paredes, Montiel şi Lautaro Martinez, iar Ţările de Jos au înscris prin Koopmeiners, Weghorst şi Luuk de Jong.

Enzo Fernandez a fost singurul care a ratat pentru Argentina.

La finalul partidei, jucătorii Argentinei s-au dus glonț spre olandezi și s-au bucurat ostenativ în fața acestora. Nicolas Otamendi a explicat: "Am sărbătorit în fața lor pentru că era un jucător olandez care la fiecare lovitură de pedeapsă pe care o aveam venea și îi spunea lucruri urâte unuia dintre jucătorii noștri. Imaginea a fost scoasă din context și am sărbătorit ca răspuns la ce s-a întâmplat"

Emiliano Martinez i-a înjurat (vezi VIDEO aici), iar Messi i-a transmis lui Van Gaal să își țină gura.

