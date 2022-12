Jucătorii Argentinei, înjurături grosolane la adresa olandezilor după sfertul de finală decis la lovituri de departajare VIDEO

Jucătorii Argentinei au "explodat" după ce naționala lor a depășit Olanda la loviturile de departajare, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial Qatar 2022.

Cel mai nervos a fost portarul Argentinei, Emiliano Martinez, care a parat două lovituri de la 11 metri. El a zbierat în dreptul băncii de rezerve a olandezilor: "Tăceți naibii din gură! V-am făcut-o de două ori!", înjurându-și apoi rivalii.

Și Messi a fost nervos după meci. I-a cerut lui Van Gaal să își țină gura și s-a luat de arbitrul spaniol Antonio Mateu Lahoz. "Oamenii au văzut ce s-a întâmplat. Eu cred că FIFA trebuie să aibă grijă de asta, nu poate pune un arbitru de genul ăsta pentru un meci de o asemenea amploare, cu atâta importanță. Arbitrul nu poate să nu fie la înălțime. Să sperăm că nu o să mai vedem acest arbitru", a spus Messi, la finalul partidei.

Emi Martínez: “I fu*ked you twice! twice! you bi*ch.”

