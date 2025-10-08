Președintele Argentinei, Javier Milei, cunoscut pentru stilul său nonconformist și trecutul său de muzician într-o trupă tribut Rolling Stones, s-a întors luni seară pe scenă, de această dată nu pentru un discurs politic, ci pentru un concert rock într-o sală de 15.000 de locuri din Buenos Aires.

Evenimentul a venit într-un moment tensionat pentru liderul libertarian, care, la aproape doi ani de la alegerea sa, se confruntă cu o serie de provocări politice, economice și de imagine. Inflația rămâne ridicată, moneda națională s-a depreciat brusc, iar scandalurile de corupție au slăbit sprijinul popular.

Cu toate acestea, mii de susținători l-au aclamat la Movistar Arena, unde Milei a interpretat nouă piese rock, majoritatea din anii ’80. “Sunt om”, a spus el publicului. “Poate nu pare, dar sunt.”

Milei presentó su libro "La construcción del milagro" a puro rock. Se subió al escenario junto a @lilialemoine y Ana Tamagno a cantar "Soy Capitalista", con la melodía de Tu Vicio de Charly García. pic.twitter.com/11PxyTsdSh — LOVE/ST (@somoslovest) October 7, 2025

O președinție cu ambiții mari

Javier Milei a fost ales în 2023 cu promisiunea de a pune capăt inflației galopante și de a reduce drastic cheltuielile publice. Campania sa a fost marcată de un discurs dur împotriva a ceea ce el numea “la casta” – elita coruptă a clasei politice argentiniene.

Inițial, planurile sale de austeritate – descrise uneori drept “terapie de șoc” – au fost bine primite de piețele internaționale, iar lideri conservatori din alte țări, precum Donald Trump, Elon Musk și Nigel Farage, și-au exprimat sprijinul.

Dar în ultimele luni, cursul reformelor a fost zdruncinat. Peso-ul argentinian s-a depreciat semnificativ, iar rezervele valutare ale țării au fost utilizate intens pentru a stabiliza piața. În același timp, protestele publice au crescut, alimentate de nemulțumirea legată de reducerile bugetare și scandalurile din cercul apropiat al președintelui.

Scandaluri și pierderi electorale

În luna august, Milei a fost întâmpinat cu pietre de manifestanți furioși, iar în septembrie, partidul său La Libertad Avanza a suferit o înfrângere usturătoare în alegerile provinciale din Buenos Aires – cea mai populată regiune a țării. Aceste rezultate au alimentat temeri legate de o posibilă pierdere a alegerilor parțiale programate pentru finalul lunii octombrie.

Un aliat apropiat al lui Milei, José Luis Espert, a fost nevoit să se retragă din cursă după ce a recunoscut că a primit o plată de 200.000 de dolari din partea unui presupus traficant de droguri.

Potrivit jurnalistului Sebastián Lacunza, care a dezvăluit cazul, președintele se confruntă cu o “criză profundă” ce afectează guvernarea, susținerea publică și capacitatea sa de a comunica cu electoratul tânăr. “Tăierile cu drujba” – cum sunt numite politicile sale de austeritate – au afectat sectoare sensibile precum pensiile, spitalele de copii, universitățile și gospodăriile vulnerabile.

Reacții din societate

În ciuda dificultăților, susținătorii lui Milei continuă să-i apere viziunea. “Țara este un haos. Nu vom spune că merge bine – e haos”, a declarat Oscar Osorio, un comerciant de 54 de ani, venit la concert costumat în leu – simbolul campaniei președintelui. “Dar trebuie să avem răbdare. Mai are timp.”

Alții, precum Emanuel Lacuadra, un student de 27 de ani, își mențin sprijinul necondiționat. “Pentru mine, e un moment istoric, nu doar pentru Argentina, ci pentru întreaga lume”, a spus el.

Un moment de cotitură?

Analiștii politici privesc cu mai mult scepticism situația actuală. Paola Zuban, politolog și co-director al institutului Zuban Córdoba, susține că Milei trece printr-o criză multiplă – economică, politică și socială. “El a promis nu doar o revoluție economică, ci și una morală. Dar scandalurile recente au subminat încrederea publicului”, a afirmat ea.

Facundo Nejamkis, directorul companiei de cercetare Opina Argentina, observă o discrepanță crescândă între retorica guvernului și realitatea trăită de cetățeni. “Se vorbește despre o ”minune economică”, dar oamenii nu o resimt în viața de zi cu zi”, a spus el.

Concertul de luni, în acest context, pare o încercare de recâștigare a simpatiei publice – una care, în ciuda atmosferei de spectacol, nu poate ascunde dificultățile profunde cu care se confruntă administrația Milei.

