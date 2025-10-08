Președintele Argentinei, Javier Milei, cunoscut pentru stilul său nonconformist și trecutul său de muzician într-o trupă tribut Rolling Stones, s-a întors luni seară pe scenă, de această dată nu pentru un discurs politic, ci pentru un concert rock într-o sală de 15.000 de locuri din Buenos Aires.
Evenimentul a venit într-un moment tensionat pentru liderul libertarian, care, la aproape doi ani de la alegerea sa, se confruntă cu o serie de provocări politice, economice și de imagine. Inflația rămâne ridicată, moneda națională s-a depreciat brusc, iar scandalurile de corupție au slăbit sprijinul popular.
Cu toate acestea, mii de susținători l-au aclamat la Movistar Arena, unde Milei a interpretat nouă piese rock, majoritatea din anii ’80. “Sunt om”, a spus el publicului. “Poate nu pare, dar sunt.”
Milei presentó su libro "La construcción del milagro" a puro rock.
Se subió al escenario junto a @lilialemoine y Ana Tamagno a cantar "Soy Capitalista", con la melodía de Tu Vicio de Charly García. pic.twitter.com/11PxyTsdSh— LOVE/ST (@somoslovest) October 7, 2025
Javier Milei a fost ales în 2023 cu promisiunea de a pune capăt inflației galopante și de a reduce drastic cheltuielile publice. Campania sa a fost marcată de un discurs dur împotriva a ceea ce el numea “la casta” – elita coruptă a clasei politice argentiniene.
Inițial, planurile sale de austeritate – descrise uneori drept “terapie de șoc” – au fost bine primite de piețele internaționale, iar lideri conservatori din alte țări, precum Donald Trump, Elon Musk și Nigel Farage, și-au exprimat sprijinul.
Dar în ultimele luni, cursul reformelor a fost zdruncinat. Peso-ul argentinian s-a depreciat semnificativ, iar rezervele valutare ale țării au fost utilizate intens pentru a stabiliza piața. În același timp, protestele publice au crescut, alimentate de nemulțumirea legată de reducerile bugetare și scandalurile din cercul apropiat al președintelui.
În luna august, Milei a fost întâmpinat cu pietre de manifestanți furioși, iar în septembrie, partidul său La Libertad Avanza a suferit o înfrângere usturătoare în alegerile provinciale din Buenos Aires – cea mai populată regiune a țării. Aceste rezultate au alimentat temeri legate de o posibilă pierdere a alegerilor parțiale programate pentru finalul lunii octombrie.
Un aliat apropiat al lui Milei, José Luis Espert, a fost nevoit să se retragă din cursă după ce a recunoscut că a primit o plată de 200.000 de dolari din partea unui presupus traficant de droguri.
Potrivit jurnalistului Sebastián Lacunza, care a dezvăluit cazul, președintele se confruntă cu o “criză profundă” ce afectează guvernarea, susținerea publică și capacitatea sa de a comunica cu electoratul tânăr. “Tăierile cu drujba” – cum sunt numite politicile sale de austeritate – au afectat sectoare sensibile precum pensiile, spitalele de copii, universitățile și gospodăriile vulnerabile.
În ciuda dificultăților, susținătorii lui Milei continuă să-i apere viziunea. “Țara este un haos. Nu vom spune că merge bine – e haos”, a declarat Oscar Osorio, un comerciant de 54 de ani, venit la concert costumat în leu – simbolul campaniei președintelui. “Dar trebuie să avem răbdare. Mai are timp.”
Alții, precum Emanuel Lacuadra, un student de 27 de ani, își mențin sprijinul necondiționat. “Pentru mine, e un moment istoric, nu doar pentru Argentina, ci pentru întreaga lume”, a spus el.
Analiștii politici privesc cu mai mult scepticism situația actuală. Paola Zuban, politolog și co-director al institutului Zuban Córdoba, susține că Milei trece printr-o criză multiplă – economică, politică și socială. “El a promis nu doar o revoluție economică, ci și una morală. Dar scandalurile recente au subminat încrederea publicului”, a afirmat ea.
Facundo Nejamkis, directorul companiei de cercetare Opina Argentina, observă o discrepanță crescândă între retorica guvernului și realitatea trăită de cetățeni. “Se vorbește despre o ”minune economică”, dar oamenii nu o resimt în viața de zi cu zi”, a spus el.
Concertul de luni, în acest context, pare o încercare de recâștigare a simpatiei publice – una care, în ciuda atmosferei de spectacol, nu poate ascunde dificultățile profunde cu care se confruntă administrația Milei.