Sub noul președinte al Argentinei, combustibilul a crescut cu 60%, iar prețurile scutecelor s-au dublat în câteva săptămâni

Argentinienii au ieșit in stradă pentru a protesta față de creșterea prețurilor/ FOTO: aljazeera.com

În ultimele două săptămâni, proprietarul unui bar de vinuri la modă din Buenos Aires a văzut că prețul cărnii de vită a crescut cu 73%, în timp ce dovleceii pe care îi pune în salate au crescut cu 140%. O șoferiță Uber a plătit cu 60 la sută mai mult pentru a-și umple rezervorul. Iar un tată a declarat că a cheltuit de două ori mai mult decât luna trecută pe scutece pentru copilul său mic.

În Argentina, o țară sinonimă cu inflația galopantă, oamenii sunt obișnuiți să plătească mai mult pentru aproape orice. Dar, sub conducerea noului președinte al țării, viața devine rapid și mai dureroasă, scrie The New York Times.

Când Javier Milei a fost ales președinte, la 19 noiembrie, țara suferea deja de a treia cea mai mare rată a inflației din lume, cu prețuri în creștere cu 160% față de anul precedent.

Dar de când Milei a preluat funcția la 10 decembrie și a devalorizat rapid moneda argentiniană, prețurile au crescut într-un ritm atât de amețitor încât mulți locuitori din această țară sud-americană de 46 de milioane de locuitori își fac noi calcule cu privire la modul în care afacerile sau gospodăriile lor pot supraviețui crizei economice mult mai profunde pe care țara o suportă deja.

"De când Milei a câștigat, suntem îngrijorați tot timpul"

"De când Milei a câștigat, suntem îngrijorați tot timpul", a declarat Fernando González Galli, 36 de ani, profesor de filosofie la un liceu din Buenos Aires.

Galli a încercat să facă economii fără să le înrăutățească viața celor două fiice ale sale, care au 6 ani și 18 luni, inclusiv să treacă la o marcă mai ieftină de scutece și să se grăbească să cheltuiască pesos argentinieni înainte ca valoarea lor să se devalorizeze și mai mult. "De îndată ce îmi primesc salariul, mă duc să cumpăr tot ce pot", a spus el.

Nahuel Carbajo, în vârstă de 37 de ani, proprietar al Naranjo Bar, un bar de vinuri la modă din Buenos Aires, a declarat că, la fel ca majoritatea argentinienilor, s-a obișnuit cu creșterile regulate de prețuri, însă săptămâna trecută a depășit cu mult ceea ce era obișnuit chiar și el.

De când a câștigat Milei, prețul pentru friptura de calitate superioară pe care o servește Carbajo a crescut cu 73%, ajungând la 14.580 de pesos, adică aproximativ 18 dolari, pe kilogram, o cutie de cinci kilograme de dovlecei a crescut la 15.600 de pesos de la 6.500, iar avocado costă cu 51% mai mult decât la începutul acestei luni.

"Salariile sau veniturile oamenilor nu au cum să se adapteze cu această viteză", a spus Carbajo.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Milei, Manuel Adorni, a declarat că accelerarea inflației a fost consecința inevitabilă a remedierii în sfârșit a economiei distorsionate a Argentinei.

"Am fost lăsați cu o multitudine de probleme și chestiuni nerezolvate pe care trebuie să începem să le abordăm", a spus el. "Inevitabil, vom trece prin luni de inflație ridicată".

Milei i-a avertizat pe argentinieni că planurile sale de a micșora guvernul și de a reface economia vor durea la început. "Prefer să vă spun adevărul inconfortabil decât o minciună confortabilă", a spus el în discursul său inaugural, adăugând săptămâna trecută că a vrut să pună capăt "modelului de declin" al țării.

Economia argentiniană este în criză de ani de zile, cu o inflație cronică, o sărăcie în creștere și o monedă care și-a pierdut din valoare. Turbulențele economice au deschis calea spre președinție pentru Milei, un outsider politic care a petrecut ani de zile ca economist și expert de televiziune, criticând ceea ce el numea politicieni corupți care au distrus economia, adesea pentru câștig personal.

În timpul campaniei, el a promis că va ataca cu o drujbă cheltuielile publice și reglementările, mânuind chiar și o drujbă reală la mitinguri.

După victoria lui Milei, creșterea prețurilor a început să se accelereze în așteptarea noilor sale politici.

Guvernul de stânga anterior a folosit controale valutare complicate, subvenții pentru consumatori și alte măsuri pentru a umfla valoarea oficială a peso-ului și pentru a menține mai multe prețuri cheie la un nivel scăzut în mod artificial, inclusiv gazul, transportul și electricitatea.

Milei a promis să anuleze toate acestea și a pierdut puțin timp.

La două zile după preluarea mandatului, Milei a început să reducă cheltuielile guvernamentale, inclusiv subvențiile pentru consumatori. De asemenea, a devalorizat peso-ul cu 54%, plasând cursul de schimb al guvernului mult mai aproape de evaluarea peso-ului de către piață.

Economiștii au declarat că astfel de măsuri erau necesare pentru a rezolva problemele financiare pe termen lung ale Argentinei. Dar au adus și durere pe termen scurt, sub forma unei inflații și mai rapide. Unii analiști au pus sub semnul întrebării lipsa unor plase de siguranță adecvate pentru cei mai săraci argentinieni.

În noiembrie, prețurile au crescut cu 13% față de octombrie, potrivit datelor guvernamentale. Analiștii preconizează că prețurile vor crește cu încă 25-30% în această lună. Iar de acum și până în februarie, unii economiști prognozează un salt de 80 la sută, potrivit lui Santiago Manoukian, economist șef la Ecolatina, o firmă de consultanță economică.

Previziunile sunt parțial cauzate de creșterea prețurilor la gaze, care au crescut cu 60 la sută între 7 și 13 decembrie, și au un efect de recul asupra economiei.

Devalorizarea monedei a făcut ca produsele importate, cum ar fi cafeaua, aparatele electronice și benzina, să fie imediat mai scumpe, deoarece prețul acestora este exprimat în dolari americani. De exemplu, un abonament lunar la Netflix în Argentina a crescut cu 60%, ajungând la 6.676 pesos, adică 8,30 dolari, a doua zi după devalorizare. De asemenea, i-a determinat pe unii producători interni, inclusiv agricultori și crescători de bovine, să majoreze prețurile pentru a le alinia la propriile costuri în creștere.

Având în vedere inflația ridicată cronică, sindicatele negociază adesea majorări mari pentru a încerca să țină pasul, însă aceste creșteri salariale sunt rapid absorbite de creșterile bruște ale prețurilor. Lucrătorii informali, o listă care include dădace și vânzători ambulanți și care reprezintă aproape jumătate din economie, nu primesc, de asemenea, astfel de majorări.

Miercuri, Milei a lansat următorii pași importanți pentru a reface guvernul și economia cu un decret de urgență care reduce semnificativ rolul statului în economie și elimină o serie de reglementări.

Milei deschide cale pentru privatizarea companiilor de stat

Măsura interzice statului să reglementeze piața imobiliară de închiriere și să stabilească limite pentru comisioanele pe care băncile și casele de asigurări de sănătate le pot percepe de la clienți; modifică legislația muncii pentru a facilita concedierea lucrătorilor, limitând în același timp grevele; și transformă companiile de stat în corporații, astfel încât acestea să poată fi privatizate.

Mulți analiști juridici au pus imediat la îndoială constituționalitatea decretului, spunând că Milei încearcă să submineze Congresul (parlamentul).

După discurs, oamenii din Buenos Aires, precum Jesusa Orfelia Peralta, o pensionară de 73 de ani, au ieșit în stradă bătând în oale pentru a-și arăta nemulțumirea.

Aceasta se temea că majorările de preț vor face ca asistența medicală adecvată să fie prea scumpă pentru ea și soțul ei. În ciuda unor probleme grave la coloană, aceasta a declarat că nu a ezitat să iasă în stradă, folosind un cărucior, și să-și descarce furia în public. "Unde altundeva aș putea fi?", a spus ea.

Milei a încercat să descurajeze protestele amenințând că va anula planurile de asistență socială și că va amenda pe oricine este implicat în demonstrații care blochează drumurile. Grupurile pentru drepturile omului au criticat pe scară largă astfel de politici, considerând că restricționează dreptul de a protesta pașnic.

"Trăiam sub o fantezie"

Deocamdată, majoritatea argentinienilor încearcă să își dea seama cum să se descurce, în ceea ce pare adesea un curs complicat de economie și o cursă frenetică pentru a cumpăra înainte ca prețurile să crească din nou.

"Mereu spun că suntem la universitate și că în fiecare zi susținem un examen dificil, la fiecare cinci minute", a declarat petru NYT Roberto Nicolás Ormeño, proprietarul El Gauchito, un mic magazin de empanada din centrul orașului Buenos Aires.

