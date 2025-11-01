În ciuda scăderii inflației, majoritatea argentinienilor abia reușesc să își acopere cheltuielile, pe măsură ce salariile și puterea de cumpărare se prăbușesc.

Francisco Jiménez petrece cel puțin opt ore pe zi, șapte zile pe săptămână, livrând mâncare prin aplicații în Buenos Aires. Totuși, abia reușește să își acopere cheltuielile zilnice. Luna viitoare, tânărul de 32 de ani va fi nevoit să părăsească casa închiriată de la periferia capitalei și să se mute cu soția și cei trei copii în apartamentul mamei soției, pentru că nu mai poate plăti chiria.

„Economia e complicată, viața mea e complicată pentru că am trei copii – cresc repede, mănâncă mai mult… și totul devine mai scump”, spune Jiménez, citta de The Guardian.

Cu toate acestea, în alegerile legislative de duminica trecută, care au reînnoit aproximativ jumătate din Parlamentul Argentinei, el a votat pentru partidul președintelui Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA).

După o campanie marcată de anunțul președintelui american Donald Trump privind un ajutor financiar de 40 de miliarde de dolari, condiționat de victoria omologului argentinian, partidul LLA a învins opoziția peronistă la scor.

„Nu ne descurcăm prea bine în prezent”, recunoaște Jiménez.

Zilele premergătoare votului au fost descrise pe scară largă drept punctul cel mai jos al celor aproape doi ani de mandat ai lui Milei, marcate de o recesiune economică și de acuzații de corupție. Chiar și președintele a admis că a fost surprins de rezultatul covârșitor.

„Am votat pentru partidul său pentru că opoziția a fost la putere prea mult și a făcut prea mult rău”

Jiménez consideră însă că Milei are nevoie de mai mult timp. „Am votat pentru partidul său pentru că opoziția a fost la putere prea mult și a făcut prea mult rău”, spune el.

Astăzi, argentinienii care abia reușesc să supraviețuiască constituie majoritatea.

De la preluarea mandatului în decembrie 2023, Milei, economist și fost comentator TV, a lansat un plan de austeritate extrem, supranumit „cu drujba”: reducerea cheltuielilor federale, înghețarea salariilor și pensiilor, stoparea lucrărilor publice și tăierea subvențiilor.

Pentru a atinge obiectivul unui deficit zero, el a aplicat și o „terapie de șoc” asupra peso-ului, depreciindu-l inițial cu aproape 55%.

Pe de o parte, măsurile libertariene au redus inflația de la peste 211% în 2023 la 32% anual în septembrie 2025 – un nivel încă ridicat după standarde globale, dar pe care argentinienii nu îl mai văzuseră de ani de zile.

Pe de altă parte, veniturile medii au scăzut abrupt, reducând puterea de cumpărare, în timp ce datoria gospodăriilor a crescut, iar rata sărăciei a urcat peste 50% înainte de a coborî recent la 31,6%.

„Clasa de mijloc nu mai există; ești fie sărac, fie bogat”

Nicolás Pedrosa, proprietar de magazin de telefoane mobile în Buenos Aires, a votat pentru Milei la alegerile prezidențiale din 2023. „Astăzi, regret profund… Am vrut schimbare, dar a fost prea drastic”, spune el.

„Clasa de mijloc nu mai există; ești fie sărac, fie bogat”, adaugă Pedrosa, explicând că traficul de clienți în magazin dispare aproape complet după jumătatea lunii, când salariile multora s-au epuizat.

În încercarea de a diversifica veniturile, Pedrosa a început, acum patru luni, să vândă parfumuri și tămâie, pe lângă huse și încărcătoare. „Trebuie să fii polivalent ca să supraviețuiești”, spune el.

După devalorizarea inițială a peso-ului, una dintre principalele măsuri ale lui Milei pentru a controla inflația a fost consumarea rezervelor valutare pentru a cumpăra dolari și a susține moneda – ceea ce, potrivit multor analiști, a lăsat peso-ul artificial puternic.

Pentru a continua să cumpere dolari, președintele a apelat în aprilie la un împrumut de 20 de miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional – din care 14 miliarde au fost deja virate – și recent la un pachet de ajutor de 40 de miliarde de dolari din SUA.

Consumul s-a prăbușit

De asemenea, Milei a ridicat restricțiile și a redus tarifele la importuri, ceea ce, potrivit lui Luciano Galfione, președintele Fundación Pro Tejer, care reprezintă sectorul textil, conduce industria locală spre „o mare depresie”.

Producătorii de textile se confruntă cu două probleme: „puterea de cumpărare a populației a scăzut dramatic”, ceea ce reduce cererea, iar cei care mai pot cumpăra aleg adesea produse importate, mai accesibile datorită dolarului „ieftin”.

Chiar și pasiunea națională a Argentinei este afectată. Vânzările interne de vin – care reprezintă aproximativ 70% din producție – au scăzut cu 17,1% în august, conform Centrului pentru Economia Politică Argentineană (CEPA). În plus, peso-ul mai puternic a făcut vinul argentinian mai scump pe piețele externe, iar exporturile între ianuarie și august au scăzut cu 8,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Nu suntem împotriva importurilor; ceea ce nu acceptăm este să concurăm în condiții de inegalitate absolută”, spune Galfione, care estimează că sectorul textil a pierdut 300 de companii și 12.000 de locuri de muncă de la preluarea mandatului de Milei.

În toate sectoarele, între 205.000 și 250.000 de locuri de muncă formale – reglementate prin lege – au fost pierdute, majoritatea în construcții și industrie, iar circa 18.000 de afaceri s-au închis.

„Când dispar locurile de muncă formale, oamenii trebuie să găsească o modalitate de a supraviețui. De obicei, crește munca la negru”, explică Roxana Maurizio, profesor de economie a muncii la Universitatea din Buenos Aires, adăugând că muncitorii care lucrează la negru reprezintă acum 43,2% din forța de muncă, iar jumătate dintre ei nu câștigă suficient pentru a se descurca.

Factorii cheie pentru victoria în alegeri a partidului președintelui Milei

În ciuda majorității indicatorilor economici care arată o lipsă de îmbunătățire a nivelului de trai, dolarul „ieftin”, reducerea inflației și temerile legate de pierderea ajutorului american au fost factori cheie în victoria lui Milei.

Ca urmare, partidul președintelui a trecut de la o prezență modestă la cel mai mare bloc parlamentar, împreună cu locurile PRO, partidul fostului președinte Mauricio Macri, deja aliat cu Milei.

Blocul încă nu atinge majoritatea necesară pentru a trece reforme, iar președintele are deja în vedere trei domenii – muncă, fiscalitate și pensii – ceea ce înseamnă că va trebui să caute noi alianțe.

„Nu poți rezolva economia peste noapte, când a fost un dezastru ani de zile”, spune Jiménez. „Cunosc oameni nemulțumiți care au votat pentru el în 2023, gândindu-se că Argentina va deveni o mare putere într-un an, dar el nu a promis asta niciodată.”

