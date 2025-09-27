Administrația Trump negociază un sprijin financiar consistent pentru Argentina, într-un demers menit să stabilizeze moneda locală și să limiteze efectele economice negative ale recentei turbulențe de pe piețele financiare.

Este o mișcare care, la prima vedere, poate părea neobișnuită pentru o administrație care a promovat o agendă „America First” și o abordare mai rezervată în politica externă. Însă, în contextul relației strânse dintre președintele Donald Trump și omologul său argentinian Javier Milei, sprijinul capătă o logică ideologică: un lider conservator sprijinind un aliat politic apropiat, aflat într-un moment de criză, relatează CNN.

20 de miliarde de dolari pentru stabilitate

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat miercuri că Statele Unite sunt dispuse să ofere Argentinei o linie de swap în valoare de 20 de miliarde de dolari – un mecanism prin care dolarii americani ar fi schimbați temporar cu pesos argentinieni pentru a stabiliza piețele valutare. În plus, Washingtonul ar putea achiziționa titluri de stat argentiniene.

Motivațiile acestei intervenții sunt atât economice, cât și geopolitice.

Din punct de vedere economic, piețele financiare argentiniene au fost afectate după ce partidul președintelui Javier Milei a suferit o înfrângere semnificativă la alegerile locale de la începutul lunii. Rezultatul a fost interpretat drept un semnal că popularitatea reformelor sale radicale de piață liberă este în scădere, ceea ce ar putea complica alegerile parlamentare din luna octombrie.

Argentina se confruntă de zeci de ani cu instabilitate economică, iar astfel de episoade nu sunt o noutate. Totuși, actuala criză apare într-un moment delicat pentru administrația Milei, care a implementat măsuri dure de austeritate, cu efecte sociale evidente.

Reformele Milei: inflație în scădere, economie în recul

Președintele Javier Milei, ales în 2023, este un lider libertarian cu un discurs radical, cunoscut pentru promisiunea de a reduce drastic aparatul de stat. A introdus politici de austeritate severe, menite să limiteze intervenția guvernului în economie. Inflația lunară a scăzut de la 25% la aproximativ 2%, însă efectele secundare sunt vizibile: economia s-a contractat, zeci de mii de locuri de muncă au fost pierdute, iar micile afaceri au avut de suferit.

Potrivit Wall Street Journal, magazine de îmbrăcăminte au fost închise, iar pensionarii și profesorii se plâng că nu își mai pot acoperi cheltuielile de bază. Mai mult, administrația Milei este afectată și de acuzații de corupție, inclusiv suspiciuni legate de o presupusă escrocherie cu criptomonede și acuzații vizând contracte din domeniul farmaceutic în care ar fi implicată sora președintelui.

În încercarea de a susține moneda națională, banca centrală a Argentinei a cheltuit peste un miliard de dolari din rezervele valutare într-o singură săptămână. Piețele au început să își revină ușor după anunțurile privind sprijinul american.

Afinități politice și calcule electorale

În paralel cu dificultățile economice, Milei se bazează pe sprijinul public exprimat de președintele Donald Trump, care l-a lăudat în termeni entuziaști la Națiunile Unite, afirmând că Statele Unite susțin „100%” conducerea acestuia.

La rândul său, Milei a declarat în cadrul aceluiași eveniment că politicile lui Trump au „salvat Statele Unite și lumea de la catastrofă”, în special în ceea ce privește migrația și comerțul internațional.

Unii analiști consideră că sprijinul american pentru Argentina nu este motivat în principal de interese strategice clasice, ci mai degrabă de o viziune comună între lideri care promovează politici conservatoare și suveraniste.

„Dintr-o perspectivă realistă, sprijinul acordat Argentinei nu are prea mult sens,” afirmă Nate Schenkkan, analist independent în relații internaționale. „Este un gest care poate fi explicat doar în cheie ideologică – Statele Unite susțin lideri care împărtășesc aceeași viziune politică.”

Bessent a descris sprijinul financiar drept un „pod până la alegeri”, făcând referire la scrutinul din octombrie, când Milei speră să obțină mai mult sprijin parlamentar pentru agenda sa economică.

Risc politic pentru Washington

Acest ajutor ar putea oferi președintelui argentinian timp și o doză de încredere din partea investitorilor, dar nu este clar dacă va fi suficient pentru a atenua nemulțumirea populației. În cazul în care Milei nu reușește să recâștige controlul politic, Statele Unite riscă să se regăsească într-o poziție delicată – având deja o implicare financiară semnificativă într-o economie instabilă.

Traderul specializat în piețele emergente Mark Dow a sintetizat situația într-un mesaj postat pe rețelele sociale:

„Strategia pare a fi un ‘șoc de încredere’. Ideea este că, dacă Milei câștigă alegerile, piețele se vor calma. Dar dacă acest șoc nu funcționează, atunci SUA și-au asumat o poziție de susținere și va fi greu să refuze un ajutor suplimentar pe viitor”.

