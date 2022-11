Nebunie la New York după golul lui Messi de la Campionatul Mondial de Fotbal cu Mexic VIDEO

Sărbătoare la New York la meciul Argentinei de la Campionatul Mondial de Fotbal, contra Mexicului.

Argentienii au venit cu mic cu mare într-un restaurant din cartierul Queens, din metropola americană pentru a urmări meciul favoriților de la turneul din Qatar.

Golul lui Messi împotriva Mexicului a declanșat nebunia la New York.

“VAMOS VAMOS ARGENTINA 🇦🇷 🎶

Boca Juniors Restaurant in Queens, NY reacting to the Messi breakthrough goal they needed.#MyWorldCup Day 7. pic.twitter.com/Bs11TP6J2I