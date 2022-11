De necrezut! Argentina mai avea nevoie de un singur meci fără înfrângere pentru un record istoric

Reprezentativa Argentinei a fost învinsă, marţi, cu scorul de 2-1, de selecţionata Arabiei Saudite, într-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar.

Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat în minutul 10 de Lionel Messi, din penalti.

Arabia Saudită s-a impus datorită golurilor înscrise într-un interval scurt de timp de Al-Shehri ’49 şi Al Dawsari ’53.

Argentina a întrerupt astfel o serie incredibilă de 36 de meciuri fără înfrângere, începută în 2019. Dacă n-ar fi pierdut cu Arabia Saudită, ”pumele” ar fi egalat recordul istoric al Italiei, de 37 de meciuri.

FUN FACT: If Argentina doesn’t lose vs Saudi Arabia, they will make history! 😳

🥇 🇮🇹 37 games (2018-21)

🥈 🇦🇷 36 games (2019-)

🥉 🇪🇸 35 games (2007-09)

🥉 🇧🇷 35 games (1993-96)

🥉 🇩🇿 35 games (2018-22) pic.twitter.com/09ZDvwCJ6q