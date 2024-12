Argentina nu mai are deficit bugetar după 123 de ani. Terapia de șoc a președintelui Javier Milei inspiră un lider USR. "Sper să avem și noi așa guvern"

Argentina a reușit, la un an după ce controversatul președinte Javier Milei și-a început mandatul, să scape de deficitul bugetar care afecta țara de 123 de ani. Statul latino-american este infam pentru problemele sale economice care păreau fără sfârșit. Dar Millei și terapia de șoc pe care a promis-o încă din campania electorală, când mergea peste tot cu o drujbă cu care zicea că va tăia cheltuielile, se pare că a reușit. Liderul de la Buenos Aires, prieten cu Trump, a primit laude la Elon Musk, care se pregătește și el să bage statul american la dietă rapidă, și l-a inspirat pe Claudiu Năsui, lider al USR.

This is priceless! The Donald Trump of Argentina, Javier Milei, who's presidential election is next month, is seen here weilding a chainsaw to signify his intent to "dismember" socialism!😂😂😂 The people ADORE him!! pic.twitter.com/5GJZuBiuya