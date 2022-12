Imagini ireale, la ora 4 dimineața. Delirul fanilor naționalei Argentinei în jurul autocarului descoperit VIDEO

Sosirea selecţionatei de fotbal a Argentinei, proaspăt încoronată campioană mondială, a generat o adevărată nebunie la Buenos Aires, unde zeci de mii de suporteri au ţinut să fie prezenţi, la primele ore ale dimineţii de marţi, pentru a-i întâmpina pe Lionel Messi şi coechipierii săi.

La sosirea pe aeroportul din Ezeiza, în provincia Buenos Aires, delegaţia argentiniană a fost întâmpinată cu covorul roşu, pe care starul şi căpitanul Lionel Messi a călcat primul, ţinând în mână preţiosul trofeu.

De la aeroport, jucătorii au fost preluaţi de un autocar descoperit pe care au fost imprimate trei stele, reprezentând cele trei titluri mondiale cucerite de Argentina în istoria sa, care vor figura de acum înainte şi pe tricourile naţionalei Albiceleste.

Zeci de mii de oameni s-au înghesuit pe traseul de trei kilometri care despart aerodromul de complexul Federaţiei argentiniene de fotbal (AFA), aflat în apropiere, unde Messi şi colegii săi se vor odihni câteva ore, înaintea "unei zile de neuitat", după cum scrie presa argentiniană.

Pe rețelele sociale circulă imagini ireale cu mulțimea de fani care a înconjurat autocarul naționalei Argentinei, în jurul orei 4 dimineața la Buenos Aires.

This video of Argentina fans greeting the team after leaving the airport in Buenos Aires is unreal 🤯🤯

This was also around 4am local time 😳

(via rodridepaul IG) pic.twitter.com/2zOFRIdOkm