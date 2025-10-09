Meciul Argentinei a fost mutat din ”zona de război” decretată de Donald Trump

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:20
187 citiri
Meciul Argentinei a fost mutat din ”zona de război” decretată de Donald Trump
Lo Messi FOTO X @SC_ESPN

Meciul amical dintre Argentina şi Porto Rico, care iniţial urma să se dispute la Chicago, a fost mutat de organizatori miercuri. Întâlnirea se va juca în cele din urmă în Florida, la Chase Stadium, lângă Miami.

Programat pentru luni, meciul a fost amânat pentru ziua următoare, pe stadionul unde joacă Lionel Messi cu clubul său Inter Miami, în MLS.

Organizaţia a justificat această decizie prin situaţia politică actuală din Chicago, foarte tensionată din cauza prezenţei soldaţilor. Al treilea oraş ca mărime din Statele Unite este subiectul unor tensiuni politice, fiind calificat de preşedintele Donald Trump drept „zonă de război”.

Chicago este teatrul operaţiunilor poliţiei americane de imigrare, care intensifică raidurile pentru a aresta migranţii aflaţi în situaţie ilegală.

Acesta va fi al doilea meci de pregătire al argentinienilor în vederea Cupei Mondiale din 2026, care se va desfăşura în Statele Unite, Canada şi Mexic. Înainte de a înfrunta Porto Rico, Albiceleste va juca un meci amical cu Venezuela sâmbătă.

#Argentina, #meci, #razboi, #Donald Trump, #chicago , #stiri fotbal
