Mesajul lui Leo Messi după ce Argentina a pierdut finala Mondialului. Cine e noua campioană

Autor: Teodor Serban
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 08:51
636 citiri
Mesajul lui Leo Messi după ce Argentina a pierdut finala Mondialului. Cine e noua campioană
Maroc a câștigat CM Under 20 FOTO X Varticoo

Echipa Marocului a produs surpriza, duminică, în Chile, câştigând Cupa Mondială la fotbal la categoria 20 de ani, graţie unei victorii cu 2-0 împotriva favoritei Argentina.

Atacantul Yassir Zabiri a marcat cele două goluri ale echipei sale în minutele 12 şi 29, aducând trofeul echipei sale în faţa a aproximativ 43.000 de spectatori, majoritatea susţinând cauza marocanilor, nou-veniţi în această etapă a competiţiei.

Succesul lor este sinonim cu al doilea titlu pentru continentul african în Cupa Mondială U20, după victoria Ghanei în 2009.

Marocul pare să continue pe valul succesului înregistrat la Cupa Mondială din 2022 din Qatar, unde echipa sa naţională a terminat pe locul patru, înainte ca echipa olimpică masculină să câştige medalia de bronz doi ani mai târziu la Jocurile Olimpice de la Paris. În 2030, ţara va co-organiza Cupa Mondială împreună cu Spania şi Portugalia.

Ultima participare a „Leuţilor din Atlas” la această competiţie a avut loc în 2005, când a ocupat locul patru. În ceea ce priveşte Argentina, participantă la 18 din cele 24 de ediţii ale Cupei Mondiale U20 şi cea mai prolifică cu şase coroane, nu a mai câştigat turneul de la ediţia din 2007 din Canada.

„Capul sus, băieţi”, a scris legendarul Lionel Messi pe contul său de Instagram. „Aţi făcut un turneu impresionant şi, chiar dacă toţi ne-am dorit să câştigaţi Cupa, rămânem bucuroşi pentru tot ce ne-aţi oferit şi mândri că v-am văzut apărând culorile ţării cu toată inima.”

În Maroc s-au înregistrat scene de bucurie pentru a sărbători această victorie. Regele Marocului, Mohammed VI, a declarat că a urmărit „cu o imensă bucurie şi o profundă mândrie” parcursul „eroic” al echipei.

El a adresat membrilor echipei „felicitări călduroase pentru această nouă realizare mondială, prima de acest gen în istoria fotbalului marocan”, a raportat agenţia oficială marocană MAP.

În faza grupelor, Zabiri şi coechipierii săi au învins Spania şi Brazilia, calificându-se astfel în faza următoare. Apoi, au învins succesiv Coreea de Sud, Statele Unite şi Franţa, ajungând în finală.

Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Victorie importantă pentru naționala României, înainte de Campionatul Mondial
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja...
România a rămas fără aur la Europene. Cum s-a încheiat a doua finală a zilei
România a rămas fără aur la Europene. Cum s-a încheiat a doua finală a zilei
Echipa masculină de tenis de masă a României, aflată în premieră într-o finală europeană, a pierdut titlul în faţa marii favorite Franţa, care s-a impus cu 3-0, duminică, la...
#Argentina, #finala, #Campionatul Mondial, #Leo Messi, #mesaj , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Urcări spectaculoase în Top 50 WTA pentru Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian. Româncele au jucat în semifinale la Osaka
  2. ”E o atmosferă proastă la noi”. Ce spune dinamovistul Musi după derby-ul cu Rapid
  3. După Mircea Lucescu, Răzvan Marin l-a înfruntat și pe Lucescu Jr. Cine a ieșit învingător
  4. Nota primită de Andrei Rațiu după victoria uriașă a lui Rayo
  5. Interul lui Cristi Chivu, depășit de marea rivală. Cum arată clasamentul
  6. Mesajul lui Leo Messi după ce Argentina a pierdut finala Mondialului. Cine e noua campioană
  7. Victorie chinuită pentru Real Madrid și schimbare de lider în campionatul Spaniei
  8. Crește dramatismul în Formula 1, cu cinci curse rămase. Ce s-a întâmplat pe Circuitul Americilor
  9. Ce poveste! A ajuns campion din întâmplare: ”Eu am făcut niște prostii și tata m-a pedepsit”
  10. Dinamo - Rapid e gata. Cum s-a terminat derby-ul capitalei