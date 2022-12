Naționala Argentinei, pe covorul roșu. Ce-a făcut Leo Messi pe scara avionului la întoarcerea acasă VIDEO

Selecţionata de fotbal a Argentinei, care cucerit duminică titlul de campioană mondială în Qatar, după ce a învins în finală deţinătoarea trofeului, Franţa, la loviturile de departajare, a sosit la Buenos Aires, unde a fost întâmpinată de o mulţime de suporteri, informează EFE.

Marţi, la ora locală 2:23, aeronava companiei aeriene argentiniene care a transportat delegaţia Albiceleste de la Doha, avându-i în frunte pe preşedintele Federaţiei argentiniene de fotbal (AFA), Claudio Tapia, şi pe selecţionerul Lionel Scaloni, a aterizat pe Aeroportul Internaţional din Ezeiza, în provincia Buenos Aires.

Căpitanul Lionel Messi a ieşit primul din avion, ţinând în mână preţiosul trofeu, alături de Lionel Scaloni, urmaţi de ceilalţi membri ai delegaţiei.

The champions are at home 🏆🇦🇷

pic.twitter.com/rWAXUdLqKS