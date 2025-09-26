Trei tinere torturate și ucise în direct pe rețelele sociale. Fetele fuseseră atrase într-o capcană. Mama uneia dintre victime: „Nimeni nu merită asta”

Cele trei tinere au fost ucise în direct de traficanți de droguri FOTO Captură video Youtube/New York Post

Torturarea și uciderea brutală a două tinere și a unei adolescente, transmisă în direct pe Instagram, a zguduit Argentina joi. Autorii crimei ar fi membrii unei bande de traficanți de droguri, care ar fi vrut să le pedepsească pe fete pentru încălcarea regulilor grupului. Natura deosebit de crudă a crimelor lor a provocat proteste în Buenos Aires.

Miercuri, cadavrele Morenei Verdi, în vârstă de 20 de ani, Brendei Del Castillo, în vârstă de 20 de ani, și Larei Morena Gutierrez, în vârstă de 15 ani, au fost găsite la o proprietate dintr-o suburbie sudică a orașului Buenos Aires.

Ele au fost torturate și ucise în direct pe Instagram, într-o transmisiune urmărită de 45 de membri ai unui cont privat, a declarat ministrul Securității din provincia Buenos Aires, Javier Alonso, într-o conferință de presă.

Alonso a spus că patru persoane au fost arestate în legătură cu crimele, dar presa locală a relatat joi că numărul a crescut la 12.

Victimele erau dispărute de cinci zile.

Înainte de a fi ucise, fetele au fost torturate în direct. Adolescentei i-au fost amputate degetele, iar o altă victimă a fost sufocată cu o pungă de plastic.

Relatările locale spun că o bandă de narcotraficanți le-a acuzat că fură cocaină și le-a păcălit să meargă la „casa ororii” aflată la aproximativ 32 de kilometri de casele lor, unde au fost chinuite, violate și ucise la periferia capitalei argentiniene, Buenos Aires.

Alonso a declarat că uciderile par a fi menite să „pedepsească fetele” pentru o presupusă încălcare a codului unei bande de traficanți de droguri și ca „metodă de descurajare” pentru alții.

Liderul bandei care ar fi ordonat crimele din răzbunare a fost identificat ca fiind un cetățean peruan despre care se crede că a fugit din țară.

Confirmând că crimele de groază au fost filmate și transmise în direct online, Javier Alonso a declarat: „A fost vorba de un grup închis de aproximativ 45 de persoane. Acestea sunt informațiile pe care le-am obținut până acum din anchetă.

Liderul bandei le-ar fi spus oamenilor care priveau: „Asta li se întâmplă oricui fură droguri de la mine”, potrivit lui Alonso.

Cum au fost atrase fetele

Se pare că fetele ar fi fost păcălite că vor participa la un eveniment care a fost descris local drept o petrecere sexuală. Se spune că li s-au oferit 300 de dolari (220 de lire sterline) fiecăreia pentru a participa. Rapoartele indică faptul că victimele au fost păcălite să se urce într-un vehicul înainte de a fi ucise brutal.

Informații locale neconfirmate susțin că unele dintre fete au fost acuzate că au furat patru kilograme de cocaină de la bandă în circumstanțe care nu au fost încă clarificate.

„Au fost văzute ultima dată urcând voluntar într-un vehicul, deoarece fuseseră invitate la un eveniment, fără să știe că cad într-o capcană întinsă pentru ele de o bandă internațională de trafic de droguri care pusese la cale un plan pentru a le ucide”, a spus Alonso.

„Familiile victimelor au fost informate”, a mai spus acesta.

Cadavrele au fost găsite în primele ore ale dimineții, îngropate într-o grădină. Organizația de trafic de droguri își are comandamentul operațional în Buenos Aires și a ales această casă pentru a comite crimele.

„Patru persoane au fost arestate până acum. Vehiculul în care au fost ridicate fetele se afla la 100 de metri de casă. Fusese incendiat și ars. Suntem convinși că victimele au fost ucise vineri noaptea, între orele 23:00 și miezul nopții. Ancheta noastră pentru prinderea autorilor intelectuali și materiali este foarte avansată”, a declarat Sanchez.

Un procuror din Buenos Aires a declarat peste noapte: „Acesta este cel mai sordid și oribil caz cu care am avut vreodată de-a face.”

Josefina del Castillo, descriindu-le pe Brenda și Morena drept nepoatele ei, a declarat, înainte de descoperirea cadavrelor: „Sunt trei fete tinere, trei familii care astăzi suferă și sunt disperate. Vă rugăm să contactați autoritățile dacă aveți informații.”

Ea a adăugat într-un al doilea mesaj după descoperirea oribilă, vizând pe cei care au criticat stilul de viață al femeilor: „Mulțumesc tuturor celor care au însoțit fără să judece și fără prea multe întrebări. Mulțumesc tuturor celor care au înțeles că cea mai mare dintre aceste fete avea doar 20 de ani. Nimeni nu merita sfârșitul pe care l-au avut. Toate viețile contează.”

Deși numărul arestărilor a fost estimat la patru ieri, se înțelege că alți opt suspecți au fost reținuți peste noapte.

Patru dintre cei reținuți până acum au fost numiți. Trei sunt argentinieni cu vârste de 18, 19 și 28 de ani, inclusiv cele două femei. Cealaltă este o tânără peruană în vârstă de 27 de ani.

„Nimeni nu merită asta”

Mama lui Verdi a declarat autorităților că cele trei femei erau lucrătoare sexuale. Locuiau în La Tablada, o zonă defavorizată din La Matanza, un departament situat imediat la sud-vestul orașului Buenos Aires.

„Oamenii au spus lucruri oribile despre aceste fete, care erau tinere care încercau să găsească o cale de urmat cum puteau”, a spus Alonso. „Unele au făcut-o într-un fel, altele în altul, dar în niciun caz nu au meritat tot ce li s-a întâmplat. Nimeni nu merită asta.”

Reprezentantele organizațiilor feministe atrag atenția că uciderea fetelor demonstrează necesitatea de a lua în considerare modul în care sărăcia expune femeile la riscuri cu care femeile mai înstărite sunt foarte puțin probabil să se confrunte.

„Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru faptul că acest lucru nu i se întâmplă oricărei femei”, a declarat Georgina Orellano, secretar general al sindicatului lucrătorilor sexuali AMMAR, în timpul unui protest de miercuri seara. „Nu mai repetați acel discurs clasist conform căruia acest lucru i se poate întâmpla oricărei femei. Li se întâmplă femeilor sărace!”.

