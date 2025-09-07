Dimineață sângeroasă pe șoselele din România: Patru șoferi au murit, accidente teribile

Autor: Dan Istratie
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 10:54
587 citiri
Dimineață sângeroasă pe șoselele din România: Patru șoferi au murit, accidente teribile
Accident Argeț FOTO: Facebook

Patru șoferi au murit duminică dimineața, 7 septembrie, în 3 accidente ce au avut loc în Buzău și Argeș.

Două persoane au murit în judeţul Buzău în noaptea de sâmbătă spre duminică, în accidente rutiere, după ce vehiculele pe care le condduceau au pierdut direcţia şi au ieşit în afara părţii carosabile.

Primul accident a avut loc pe DJ 203D, în localitatea Ţinteşti, unde un bărbat de 40 de ani din Iaşi aflat la volanul unui autoturism care se deplasa către comuna Smeeni a pierdut controlul direcţiei, a părăsit partea carosabilă şi a murit.

Cel de-al doilea eveniment rutier a avut loc pe o stradă din comuna Tisău, unde un tânăr de 22 de ani care conducea un ATV dinspre Mănăstirea Ciolanu către Haleş a pierdut controlul asupra direcţiei şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile unde a murit.

În ambele cazuri poliţiştii au întocmit dosare penale şi continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la cele două accidente.

Un grav accident rutier s-a produs, duminică dimineaţă, pe drum judeţean din Argeş. Doi şoferi de 21 şi 23 de ani au murit, după ce maşina unuia a intrat pe contrasens, într-o curbă. O pasageră de 21 de ani a ajuns la spital cu răni. Una dintre ipotezele luate în calcul de poliţişti este că unul dintre şoferi a intrat pe contrasens în curbă, cel mai probabil din cauza vitezei.

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Piteşti, s-a stabilit că un tânăr de 23 de ani, din Piteşti, care conducea un autoturism pe DJ 703K, pe raza comunei Budeasa, având direcţia de deplasare Piteşti spre Budeasa, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul vitezei excesive, pe o porţiune de drum în curbă, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sensul opus, condus de un tânăr de 21 de ani, din Budeasa”; informează oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Echipajele de salvare trimise la locul accidentului au găsit maşinile zdrobite, una dintre ele, răsturnată în afara şoselei. Ambii şoferi erau încarceraţi, unul fiind deja mort. Decesul celui de-al doilea a fost declarat ulterior,

O tânără de 21 de ani, din Piteşti, aflată pe scaunul din dreapta faţă în autoturismUL care a intrat pe contrasens, a fost rănită, fiind dusă la spital.

„În cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în care cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc”, precizează Poliţia.

