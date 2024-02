”Primul mare eșec al anului” în lumea filmului e o comedie de spionaj cu un buget fabulos

Comedia de spionaj ''Argylle'' s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american în al doilea weekend de la lansare, potrivit estimărilor făcute duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

Filmul lui Matthew Vaughn a obţinut însă încasări mult mai mici, de 6,5 milioane de dolari, faţă de cele 18 milioane obţinute în weekend-ul precedent, în condiţiile în care cinematografele nord-americane erau pustii duminică din cauza Super Bowl-ului, finala campionatului de fotbal american NFL.

Această parodie cu o durată de două ore şi 19 minute, coprodusă de Apple şi distribuită de Universal, prezintă păţaniile unei scriitoare de romane de spionaj de succes.

Dat fiind bugetul de 200 de milioane de dolari, încasările de până acum fac din "Argylle" "primul mare eşec al anului", potrivit revistei Variety.

Pe locul al doilea, "Lisa Frankenstein", o producţie a studiourilor Focus Features, a obţinut încasări de 3,8 milioane de dolari în weekend-ul de debut. Pelicula este regizată de Zelda Williams, fiica regretatului actor şi comediant Robin Williams, şi amestecă romantismul cu horror-ul şi cu umorul.

Filmul de acţiune "The Beekeeper" (MGM), care a dominat box office-ul nord-american timp de mai multe săptămâni, ocupă poziţia a treia, cu încasări de 3,5 milioane de dolari.

Pe locul al patrulea se află primele trei episoade din sezonul 4 al serialului de succes despre viaţa lui Iisus, "The Chosen". Aceste episoade, pe care producătorii serialului au ales să le lanseze în cinematografe, au obţinut încasări de 3,2 milioane de dolari.

Ads

Locul al cincilea revine excentricului ciocolatier din "Wonka" (Warner Bros), interpretat de Timothée Chalamet, cu încasări de 3,1 milioane de dolari în a noua săptămână de la lansare.

Potrivit companiei de analiză Comscore, vânzările de bilete de cinema din weekend-ul care tocmai s-a încheiat sunt aproape de minimul istoric pentru un weekend de Super Bowl, de doar 42 de milioane de dolari.

Topul 10 al box office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice, potrivit Boxofficemojo.com:

6. "Migration" (3 milioane de dolari)

7. "Anyone but you" (2,7 milioane de dolari)

8. "Mean Girls" (1,9 milioane de dolari)

9. "American Fiction" (1,3 milioane de dolari)

10. "Poor Things" (1,1 milioane de dolari).