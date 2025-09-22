Arheologii caută urmele grădinii biblice a Edenului. Ei analizează în detaliu textele antice și imaginile din satelit

Grădina Edenului, descrisă în Biblie, rămâne de secole una dintre cele mai mari enigme ale tradiției iudeo-creștine. Deși majoritatea oamenilor de știință privesc această poveste ca pe un mit, o parte dintre arheologi și teologi continuă să exploreze posibile corespondențe geografice ale locului legendar, notează National Geographic.

Cartea Genezei menționează că grădina era situată „la răsărit” și că din ea izvora un râu care se împărțea în patru: Tigru, Eufrat, Pison și Gihon. Primele două sunt ușor de identificat pe harta actuală a Irakului și Turciei. În privința celorlalte două, opiniile sunt împărțite. Unele teorii asociază Pisonul cu sudul Peninsulei Arabice, o zonă cunoscută pentru minele de aur, iar Gihonul cu teritoriul Kusu, uneori legat de Nubia africană, alteori de regiuni ale Mesopotamiei.

Au existat și încercări de a corela Edenul cu râuri dispărute. Arheologul James Sauer, spre exemplu, a propus identificarea Pisonului cu Wadi al-Batin, un curs de apă secat dintre Arabia Saudită și Kuweit. Alte teorii sugerează că Gihonul ar fi Nilul Albastru, însă o astfel de interpretare contrazice geografia biblică.

Majoritatea ipotezelor localizează originea mitului în Mesopotamia. Zona deltei Tigrului și Eufratului, cunoscută sub numele de „Semiluna Fertilă”, este adesea invocată drept sursă de inspirație pentru descrierea grădinii – o regiune celebră pentru solurile fertile și pentru rolul esențial în nașterea civilizațiilor timpurii.

În anii 1980, arheologul Juris Zarins a avansat teoria că Edenul s-ar afla sub apele Golfului Persic. Pe baza imaginilor prin satelit ale NASA, el a identificat cursuri de râu antice care porneau din Peninsula Arabică. În această interpretare, Pisonul ar corespunde cu Wadi al-Batin, iar Gihonul cu râul Karun din Iran. Criticii subliniază însă că această teorie intră în contradicție cu relatarea biblică, care precizează că râurile izvorau din Eden, nu se vărsau în el.

O altă direcție de cercetare plasează Edenul în sfera simbolică. Francesca Stavrakopoulou, profesoară la Universitatea din Exeter, consideră că imaginea grădinii se inspiră mai degrabă din grădinile regale ale Orientului Apropiat antic, în timp ce istorici precum Mark Loecher văd în Eden o metaforă pentru întregul univers cultural al Asiei de Vest.

În lipsa unor dovezi arheologice concrete, existența Grădinii Edenului rămâne o întrebare deschisă. Totuși, dezbaterea continuă, la intersecția dintre textul biblic, arheologie și interpretările simbolice moderne.

