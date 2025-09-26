Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, despre care Nicușor Dan declara că ar trebui să fie în pușcărie, pus sub acuzare de DNA. Ce spun procurorii

Fostul arhitect șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, a fost pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii, pentru abuz în serviciu. Acesta este acuzat că ar fi încălcat legislația în materie de urbanism.

În prezent, Dumitrașcu este arhitectul șef al Primăriei Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță (PSD). Nicușor Dan a sesizat DNA în 2022 pentru nelegalitatea PUZ și spunea că arhitectul șef ”ar trebui să fie în pușcărie”.

Dumitrașcu este pus sub acuzare pentru abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, conform surselor G4Media.

Fostul arhitect șef al Capitalei este acuzat că a încălcat legislația în materie de urbanism (art. 32 alin. 4, 9 și 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul) prin semnarea avizului nr. 48/10.07.2019 pentru PUZ strada Primăverii nr. 1, dar și prin semnarea raportului de specialitate nr. 8408/11.07.2019 privind aprobarea PUZ Primăverii, nr. 1, în baza căruia a fost dezbătut și proiectul de hotărâre și raportul nr. 9106/29.07.2019 privind PUZ Primăverii nr. 1.

Ads

În baza acestor documente a fost aprobat PUZ printr-o hotărâre din 18 decembrie a consilierilor generali ai Capitalei, despre care DNA susține că încalcă legislația în materie de urbanism pentru că, astfel, o bucată de spațiu verde de 1326 mp a fost transformat din teren neconstruibil în teren construibil.

Astfel s-ar fi creat un prejudiciu provenind dintr-un folos necuvenit, nefinanciar, pentru fostul proprietar al terenului, SC Practic SA, care a obținut un PUZ emis ilegal, dar și dintr-un folos necuvenit, financiar, în urma vânzării terenului cu 8 milioane de euro către SC Hagag Primăverii SA, conform surselor consultate de G4Media.

Ce spunea Nicușor Dan despre Dumitrașcu

Nicușor Dan declara, în martie 2024, când era primar al Capitalei, despre Dumitrașcu, dar și despre alte persoane, că „într-o țară civilizată ar trebui să fie azi în pușcărie”. Declarația a venit după anularea definitivă a planurilor urbanistice zonale de la sectoarele 1, 3, 5 și 6 și suspendarea celor de la sectoarele 2 și 4.

Ads

Nicușor Dan a spus că este o afacere de corupție de câteva miliarde de euro. Mai exact, „mafia mobiliară, în complicitate cu politicieni de la nivel local și central, care pentru interesul lor privat, de peste sute de miliarde de euro, pun în paranteză interesul nostru public de a trăi confortabil în orașul ăsta”.

Ulterior, el a numit și unele persoane care ar fi implicate, despre care a spus că „într-o țară civilizată, ar trebui să fie în pușcărie”.

Primarul general a mai spus că Ștefan Dumitrașcu a garantat, el a zis, „aceste planuri urbanistice zonale sunt legale, dumneavoastră decideți dacă sunt oportune sau nu pentru București”.

„Apoi, toți oamenii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, și central, și local, care, repet, de trei ani trebuiau să verifice dacă aceste documentații sunt legale sau nu, și n-au făcut nimic, și apoi prefecții, începând cu domnul Greblă și terminând cu domnul Hopincă, care au avut pe masă cererea de verificare a legalității și care, de asemenea, n-au făcut nimic”, a mai spus edilul general.

Ads