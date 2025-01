Dynamic Tower, planul revoluționar al unui zgârie-nori cu 80 de etaje care se rotește, ar putea de deveni realitate

Un arhitect a venit cu o idee incredibilă pentru un zgârie-nori care nu doar că se va roti, dar va fi și mai înalt decât renumitul The Shard din Londra. David Fisher, arhitectul din spatele acestui proiect revoluționar, a conceput un turn de 387 de metri, având 80 de etaje care se vor roti 360 de grade în ambele direcții. Un oraș chiar și-a exprimat intenția de a-l găzdui, scrie, scrie The Sun.

Acesta a denumit proiectul „Turnul Dinamic”, un concept inovator care ar schimba complet fața arhitecturii moderne. Ideea unui zgârie-nori în mișcare i-a venit în urmă cu mai bine de un deceniu, în timp ce Fisher privea din Turnul Olimpic din New York.

Pe site-ul companiei sale, acesta povestește: „Am observat că dintr-un anumit punct, puteam vedea atât râul East River, cât și râul Hudson, pe ambele laturi ale Manhattanului. Atunci mi-am spus: De ce nu am roti întregul etaj? Așa, fiecare locatar ar putea vedea atât East River, cât și Hudson River, dar și Catedrala Sfântul Patrick!"

Această idee inedită a fost lansată pentru prima dată de Fisher în 2008, dar a fost ignorată până când autoritățile din Dubai au aflat despre ea.

Proiectul, care ar fi devenit una dintre cele mai înalte clădiri din oraș, ar adăuga încă un zgârie-nori la deja aglomeratul peisaj urban al Dubaiului. În inovația revoluționară de rotire a etajelor, Fisher a visat și alte funcționalități fascinante. Locatarii ar putea roti apartamentele proprii printr-o tehnologie de activare vocală, iar între fiecare etaj ar fi amplasate turbine eoliene orizontale. Panouri solare montate pe acoperiș ar asigura energia necesară clădirii, iar forma acesteia ar fi în continuă schimbare, adaptându-se dorințelor locatarilor.

Printre alte trăsături inovatoare, rezidenții ar avea posibilitatea de a-și parca mașinile în lifturi speciale, care le-ar transporta vertical până la locurile de parcare de lângă apartamentele lor.

Prețul fiecărui apartament din turn ar fi variat între 3,2 milioane și 32,1 milioane de lire sterline, iar costul estimat pentru construirea acestuia ar fi de aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Pe lângă apartamente, turnul ar include și un hotel de 6 stele, „Dynamic Hotel”, unde oaspeții ar avea oportunitatea să participe activ la designul clădirii și să aleagă priveliștea dorită.

Fisher și-a propus să construiască acest zgârie-nori folosind o metodă inovatoare, în care fiecare etaj ar fi asamblat într-o fabrică înainte de a fi montat la locația turnului. „Un arhitect trebuie să proiecteze clădiri care să se adapteze la viața noastră. Acestea trebuie să răspundă nevoilor și dorințelor noastre care se schimbă continuu, dar și esteticii aflate în mișcare constantă”, explică Fisher.

Turnul Dynamic ar fi trebuit să fie finalizat pe Sheikh Zayed Road din Dubai în 2020, cu ocazia Expoziției Mondiale din Emiratele Arabe Unite, însă proiectul nu a fost niciodată dus la bun sfârșit. Potrivit informațiilor, construcția a fost oprită din cauza crizei financiare.

Visuri înalte pentru Europa și

Între timp, planurile de a construi cele mai înalte zgârie-nori din Europa și America continuă să surprindă. Bestseller Tower, un proiect care urma să fie ridicat într-un sat mic din Danemarca, promitea să ajungă la 320 de metri, cu 10 metri mai mult decât The Shard. Proiectul a fost însă suspendat din cauza pandemiei.

De asemenea, un alt proiect controversat se preconiza în Manhattan, New York, sub forma unui zgârie-nori „Big Bend”, ce ar fi fost cea mai lungă clădire din lume – cu o înălțime impresionantă de 1.200 de metri, realizată sub forma unui U inversat.

În același timp, Londra a dat aprobare pentru ridicarea unui zgârie-nori de 74 de etaje, ce va depăși 300 de metri în înălțime, făcându-l un nou simbol al peisajului urban din capitala britanică.

Cele mai înalte 10 clădiri din lume

1. Burj Khalifa, Dubai – 828 metri

2. Merdeka 118, Kuala Lumpur, Malaysia – 679 metri

3. Shanghai Tower, Shanghai, China – 632 metri

4.Abraj Al-Bait Clock Tower, Mecca, Arabia Saudită – 601 metri

5. Ping An International Finance Centre, Shenzhen, China – 599 metri

6. Lotte World Tower, Seoul, Coreea de Sud – 555 metri

7. One World Trade Center, New York, SUA – 541 metri

8. Guangzhou CTF Finance Centre, Guangzhou, China – 530 metri

9. Tianjin CTF Finance Centre, Tianjin, China – 530 metri

10. China Zun, Beijing, China – 528 metri

