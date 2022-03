S-a scris istorie la Oscar: cine e prima actriță de culoare declarată ”queer” care a câștigat un trofeu al Academiei

Actrița Ariana DeBose (31 de ani) a scris istorie la Premiile Oscar 2022, ca prima afro-latină și prima femeie de culoare declarată în mod deschis ”queer” care a câștigat un trofeu al Academiei.

DeBose a câștigat la categoria ”cea mai bună actriță în rol secundar” pentru rolul Anitei în producția lui Steven Spielberg „West Side Story”.

"Visele se împlinesc. Vă sunt atât de recunoscătoare", a mulţumit actriţa emoţionată. "Anita voastră a deschis calea pentru mii de Anita ca mine", a completat Ariana.

DeBose a devenit prima femeie de culoare declarată queer şi a doua de origine latină care a câştigat un Oscar pentru actorie.

”Queer” este un termen folosit pentru persoanele care nu sunt heterosexuale, însemnând inițial „ciudat”.

DeBose şi Rita Moreno sunt primele femei care au fost onorate pentru că au jucat acelaşi rol, dar Anita nu este primul personaj care a câştigat două premii Oscar pentru acelaşi rol. Marlon Brando şi Robert De Niro au fost premiaţi cu Oscar pentru interpretarea lui Vito Corleone (în "The Godfather" şi "The Godfather, Part II") iar Heath Ledger şi Joaquin Phoenix au triumfat pentru interpretarea rolului Joker (în filmul lui Christopher Nolan, "The Dark Knight", şi în cel al lui Todd Phillips, "Joker").

