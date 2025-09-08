Ariana Grande și Lady Gaga strălucesc la MTV Video Music Awards și câștigă trofee importante

Lady Gaga a fost cea mai premiată artistă la gala Video Music Awards (VMA) 2025, încheind seara de duminică cu patru trofee „Moon Person”, inclusiv premiul pentru artista anului, în timp ce colegele ei Ariana Grande și Sabrina Carpenter au câștigat câte trei premii. Grande a fost recompensată cu premiul cel mare pentru videoclipul anului cu „brighter days ahead”.

„Acest proiect este despre toată munca grea care vindecă toate tipurile de traume, despre întoarcerea la sinele nostru tânăr și crearea siguranței în propriile noastre vieți, ceea ce este un proces care durează toată viața și un exercițiu zilnic”, a declarat Grande, care a câștigat și premiul pentru Cel mai bun videoclip pop și Cel mai bun videoclip de lung metraj. „Dacă vă aflați în această călătorie, vă rog să continuați, pentru că vă promit că vor urma zile mai luminoase”.

Gala de premiere din acest an, transmisă în direct de la UBS Arena din New York și prezentată de LL Cool J, a fost difuzată pentru prima dată pe CBS (fiind în continuare transmisă și pe MTV, canalul pe care a fost difuzată de-a lungul timpului), ceea ce ne amintește de declinul continuu al MTV.

Dincolo de noua casă a rețelei, premiile VMA din acest an au fost în linie cu show-urile din ultimii ani. Paramount a sperat să ofere câte ceva pentru toată lumea, rezervând o gamă largă de personalități și vedete virale în ascensiune, acoperind o gamă largă de genuri, de la bedroom pop la country, hip-hop old-school și heavy metal.

Femeile au fost câștigătoarele detașate ale premiilor din acest an, câștigând în 24 din cele 30 de categorii ale premiilor VMA, reflectând modul în care femeile au dominat peisajul pop în ultimii ani, între Billie Eilish, Grande, Gaga, Charli XCX, Doja Cat, Tate McRae și Carpenter, între altele.

Provocatoarea piesă „Tears” a lui Carpenter a fost cea mai aplaudată interpretare a serii, inspirată din estetica excentrică a New York-ului anilor '90. Carpenter a fost singura artistă dispusă să facă o declarație politică pe tot parcursul serii, luând apărarea comunității transgender. Interpretarea ei a inclus drag queens, iar dansatorii ei au ținut pancarte cu sloganuri precum „Protejați drepturile transsexualilor” și „Avem încredere în transsexuali”.

Doja Cat a dat startul serii cu o atmosferă retro, inspirată din estetica anilor '80 a viitorului său album „Vie”, invitându-l pe Kenny G să-i acompanieze piesa „Jealous Type” și întrerupând introducerea lui LL Cool J cu un videoclip în stilul Max Headroom, pe care fanii MTV din generația X l-ar putea aprecia mai mult decât fanii ei mai tineri.

La ediția din acest an a premiilor VMA au avut loc mai multe spectacole transmise în direct, susținute de Post Malone, Jelly Roll și Lady Gaga. Primul dintre ei a cântat din Germania, iar cea din urmă a apărut pentru scurt timp pentru a-și ridica premiul pentru artista anului, înainte de a pleca în grabă, la jumătate de oră distanță, pentru concertul ei de la Madison Square Garden Mayhem Ball.

Artiștii legendari au oferit unele dintre cele mai frumoase momente ale serii, de la Mariah Carey, care a câștigat primul ei premiu „Moon Man” - „Ce naiba a durat atât de mult?”, a glumit Carey în discursul său după un medley entuziast de șapte piese - până la Busta Rhymes, care a făcut senzație, înainte de a primi Rock the Bells Visionary Award. Ricky Martin a primit primul premiu Latin Icon din istoria show-ului, oferind una dintre cele mai distractive reprezentații ale serii, când a cântat „Livin La Vida Loca”.

A existat și un tribut adus lui Ozzy Osbourne, care i-a reunit pe Yungblud cu Steven Tyler și Joe Perry de la Aerosmith, oferindu-i „prințului întunericului” ceea ce i se cuvenea după moartea sa tragică de la începutul verii. „Ozzy pentru totdeauna!”, a strigat Yungblud.

