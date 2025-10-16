O mare campioană a spus adio sportului, la 25 de ani. Era supranumită ”Terminator”

Campioana australiană la înot Ariarne Titmus, de patru ori medaliată cu aur, a anunţat, joi, că se retrage din activitate, descriind această decizie ca fiind „foarte dificilă”.

Înotătoarea în vârstă de 25 de ani a luat o pauză după Jocurile Olimpice de la Paris, dar declarase anterior că intenţionează să revină pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Pe reţelele de socializare, australianca a oficializat vestea. „O decizie dificilă, cu adevărat dificilă, dar de care sunt foarte fericită”, a declarat ea într-un videoclip publicat pe contul său de Instagram. „Întotdeauna mi-a plăcut înotul, este pasiunea mea încă de când eram mică. Dar cred că această pauză m-a ajutat să realizez că anumite lucruri din viaţa mea, care au fost întotdeauna importante pentru mine, sunt acum puţin mai importante decât înotul, şi asta mi se potriveşte”, a mărturisit ea.

Înainte de Paris, ea a suferit o intervenţie chirurgicală pentru a îndepărta o tumoare ovariană benignă şi s-a declarat „foarte tulburată” de această problemă medicală. „Dar cred că, concentrându-mă mai mult asupra acestor probleme de sănătate, a trebuit să fac o introspecţie şi să mă gândesc la ceea ce era cel mai important pentru mine, dincolo de înot”, a explicat înotătoarea australiană.

Ariarne Titmus a câştigat medalia de aur la proba de 400 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi Paris, învingând-o de fiecare dată vedeta americană a bazinelor Katie Ledecky în ceea ce a fost descris drept „cursele secolului”.

Supranumită „Terminator”, australianca şi-a pierdut recordul mondial la 400 m în favoarea canadiencei Summer McIntosh la începutul acestui an, dar rămâne cea mai rapidă femeie din toate timpurile la 200 m. „Nu m-aş fi gândit niciodată că ultimele mele Jocuri Olimpice vor fi la Paris. Şi ştiind ce ştiu acum, mi-ar fi plăcut să mă bucur puţin mai mult de această ultimă cursă”, a adăugat ea.

Titmus se retrage cu un total de 33 de medalii internaţionale, dintre care opt la Jocurile Olimpice, nouă la campionatele mondiale şi opt la Jocurile Commonwealth-ului.

Pe Instagram, înotătoarea i-a scris şi o scrisoare fetiţei Ariarna Titmus de la şapte ani. Aceasta avea atunci un singur vis: să devină campioană şi să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

„Astăzi, te retragi din înotul de competiţie. Ai petrecut 18 ani în bazinele de înot, dintre care 10 reprezentând ţara ta. Ai participat la două Jocuri Olimpice şi, mai mult decât atât, ai câştigat!!!”, scrie ea cu entuziasm. Apoi continuă: „Visurile pe care le aveai... s-au împlinit toate. Prietenii pe care ţi i-ai făcut... vor rămâne prietenii tăi pe viaţă. Ai realizat mult mai mult decât credeai că eşti capabilă şi poţi fi foarte mândră de asta.”

